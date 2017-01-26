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Почему журналисты не понимают Игоря Додона? Sic!
26.01.2017

24 января президент Игорь Додон провёл встречу с представителями средств массовой информации, в ходе которой похвастался достижениями первого месяца своего мандата и ответил на вопросы журналистов. Значительная часть заявлений и вопросов была связана с недавним визитом президента в Москву. Авторы статьи на sic.md проанализировали ответы главы государства и констатировали, что дискурс Игоря Додона и на этот раз оказался очень „гибким”, отмеченным противоречиями и фальшью, передаёт IPN.

Встречу с журналистами Игорь Додон начал с перечисления успехов своего визита в Москву, упомянув об отмене запрета на въезд в Российскую Федерацию для 50 тысяч молдавских граждан. Авторы статьи отмечают, что если в Кишинёве президент заверил журналистов, что этот вопрос уже решён, в Москве он лишь выразил надежду на то, что решение будет найдено.

Даже если Игорь Додон и добился какой-либо уступки со стороны российских властей, о ней не было открыто объявлено в ходе московской встречи. Более того, за встречей не последовало какого-либо официального сообщения. „Мы имеем лишь, с одной стороны, заявление президента о том, что проблема решена, и, с другой стороны, обещание Путина, что она может быть, каким-то образом, она решится, но этот вопрос будет обсуждаться не отдельно, а в комплексе с другими странами”, - отмечают авторы.

В статье также отмечается, что в течение всей встречи с журналистами новый президент жаловался на то, что его заявления неверно интерпретируют, что его неправильно понимают, что ему приписали вещи, которых он не говорил, и т.д. Этот дискурс был характерен для него и в ходе предвыборной кампании, но не закончился с её завершением, хотя Додон уже не рядовой политик, а глава государства.

„Если его противоречивые или ложные заявления и последующие „уточнения” можно было как-то оправдать в период предвыборной кампании, то на посту главы государства эта тактика более не подходит. Нельзя говорить, будучи президентом, что „половина Румынии является молдавской”, а затем настаивать на том, что уважаешь Румынию и румын и не имеешь ничего против них. Нельзя заявлять, что Молдова будет искать способы заплатить долги сепаратистского региона, а затем пожимать плечами под предлогом того, что это долг одного из „экономических операторов”, или говорить молдавским гражданам, что проблема с запретами на въезд в Россию решена, когда русские ясно сказали, что этот вопрос даже не связан с Молдовой. Или возлагать вину за кражу миллиарда на Соглашение об ассоциации, хотя оно вступило в силу лишь через несколько лет после того, как кража состоялась”, - говорится в материале.

С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте sic.md. Sic! является проектом Информационного агентства IPN, реализуемым при поддержке Фонда Сороса в Молдове.


 
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