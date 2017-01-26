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Политика
Евросоюз стал ближе на 74%
26.01.2017

Кабмин выполнил почти 74% задач Национального плана действий по реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил вчера на заседании правительственной комиссии по евроинтеграции министр иностранных дел Андрей Галбур.

А премьер Павел Филип отметил, что в прошлом году устранили ряд недочетов в Дорожной карте. Глава кабмина также заявил о необходимости разработки плана по информированию граждан о преимуществах Соглашения об ассоциации с ЕС.

По его словам, народ должен знать, что предусматривает документ. В то же время, он отметил необходимость активизации диалога с внешними партнерами, чтобы информировать их о мерах, предпринятых Кишиневом в процессе внедрения соглашения. Следующее заседание правительственной комиссии по евроинтеграции намечено на март.


 
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