Я надеюсь, что новый президент не будет препятствием в желании ЕС помочь гражданам, евродепутат

Евродепутат Зигфрид Мурешан надеется, что новый президент не будет препятствием в желании Европы помочь гражданам Республики Молдова. В интервью для Радио Свободная Европа евродепутат отметил, что заявления Игоря Додона о Соглашении об ассоциации с ЕС не помогают гражданам Республики Молдова. Наоборот, эти высказывания оказывают медвежью услугу народу, передает IPN.

Зигфрид Мурешан заявил, что Соглашение об ассоциации является полезным для граждан Республики Молдова. По его мнению, государственный деятель никогда не ставит под сомнение обязательства, взятые предшественниками во имя страны. „Выиграв выборы, управляешь страной оттуда, откуда ее получаешь”, - сказал евродепутат.

Он отметил, что ЕС работает на основе правил. „Мы, в Европе, видели много политиков популистов, „храбрецов”, которые приезжали в Брюссель очень уверенные, пытаясь изменить правила игры. Все, независимо от страны, из которой приходили, в том числе и политики из государств-членов Европейского союза, которые хотели изменить правила игры, уходили ни с чем. Потому что Европа это правовая организация, работает на основе правил, на основе законов, предсказуемо, упорядоченно. Поэтому, если новый президент Республики Молдова хочет поставить под сомнение все то, что было достигнуто до сих пор, то это неправильно”, - отметил Зигфрид Мурешан.

Евродепутат заявил, что Соглашение об ассоциации является хорошим для Республики Молдова, но не бывает чудес в одночасье. По мере его внедрения, по мере выполнения обязательств, преимущества будут все более многочисленными. „ЕС две недели назад решил выделить дополнительно 100 млн. евро для Республики Молдова, в дополнение к 746 млн. евро уже выделенных для 2014-2020 годов. И каждый год эта помощь будет увеличиваться. Что касается Российской Федерации, я знаю только то, что она сдирает с молдавских граждан по 400 млн. долларов в год за газ”, - сказал евродепутат.

По его словам, в этих условиях президент обязан быть корректным с людьми и говорить им правду. По его мнению, правда в том, что „в результате сближения с Европейским союзом у Молдовы есть намного больше преимуществ, чем в результате сближения с Российской Федерацией”.