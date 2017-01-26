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«Правая рука» президента подал в отставку с должности советника
26.01.2017

Бывший депутат Ион Чебан подал в отставку с должности советника по политическим вопросам и пресс-секретаря президента.
Соответствующий указ президента будет опубликован завтра в Официальном Мониторе Республики Молдова.

Ион Чебан не отвечает на телефонные звонки, он лишь отметил в сообщении, что ближайшее время предоставит подробную информацией о причинах своей отставки».

Советник президента по правовым и институциональным отношениям Максим Лебединский сказал, что «Ион Чебан подал заявление об отставке по личным причинам».

Отставка была принята вчера, 25 января.

Ион Чебан был депутатом парламента в период 2011 – июль 2015 года, с июля 2015 года был советником Кишиневского муниципального совета, лидером фракции социалистов. 26 декабря 2016 года он был назначен советником по политическим вопросам и пресс-секретарем президента Республики Молдов Игоря Додона.


 
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