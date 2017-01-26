Гимпу: Норма на питание одного ребенка возросла до четырех леев

Пресс-конференцией решили отметить либералы первую годовщину с тех пор, как у власти находится нынешнее правление.

Председатель ЛП Михай Гимпу вновь рассказывал журналистам, почему было решено войти в коалицию, которая сформировала правительство. Также он говорил о достижениях, которых удалось достичь за год, передает golos.md

Среди достижений, которые подчеркнул Гимпу, значилось и повышение на четыре лея суммы на питание одного ребенка в учебном заведении.

«С 2017 года увеличилось на четыре лея по сравнению с 2015, составив 21 лей на ребенка, а в 2018 году сумма вырастет до 25 леев», - сказал Гимпу.