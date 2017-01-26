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Спорт
Кубок Федерации 2017 по теннису пройдет в Кишиневе
26.01.2017

Матчи третьей евро-африканской зоны Кубка Федерации 2017 года пройдут в Кишиневе в июне. Соответствующей договоренности достигли Молдавская и Международная федерации тенниса.

"Для женской сборной Молдовы, которая в последние два года неизменно выходила в плей-офф соревнований и останавливалась всего в шаге от заветного выхода во вторую группу, решение о проведении турнира на родных для наших спортсменок кортах и при поддержке молдавских болельщиков, может стать серьезным стимулом к достижению цели", — говорится в сообщении ФТМ. Игры третьей евро-африканской зоны пройдут с 12 по 18 июня 2017. Помимо сборной Молдовы в турнире примут участие сборные Алжира, Анголы, Армении, Ботсваны, Камеруна, Кипра, Финляндии, Македонии, Греции, Исландии, Ирландии, Кении, Косово, Мадагаскара, Мальты, Черногории, Марокко, Мозамбика, Намибии и Туниса.


 
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