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Общество
Билеты на поезд Кишинев – Одесса подешевеют
26.01.2017

Билет на поезд Кишинев – Одесса станет дешевле, и будет стоить 182 леев начиная с 27 января, передает IPN со ссылкой на сообщение ГП „Железная дорога Молдовы”. Скидка действительна до 2 апреля и направлена на повышение конкурентоспособности железной дороги на рынке транспортных пассажирских услуг.

В сообщении предприятия говорится, что, благодаря сотрудничеству администрации ЖДМ с представителями Таможенной службы и при поддержке EUBAM, таможенный контроль пассажиров рейса Кишинев - Одесса проводится в здании Кишиневского вокзала, перед посадкой пассажиров в поезд. Благодаря этому решению время путешествия сократилось примерно на 40 минут в стороны Одессы, и примерно на 50 минут при возвращении.

Поезд Кишинев – Одесса выезжает в пятницу, субботу и воскресенье из станции в Кишиневе в 8.11 и прибывает в место назначения в 12.25. Обратно поезд выезжает из Одессы в 16.00 и прибывает в Кишинев в 20.15.

Сегодня билет на этот рейс стоит 197 леев.


 
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