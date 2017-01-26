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Игорь Додон: "Глубокое реформирование" судебной системы не должно ограничиваться изменением организационной структуры
26.01.2017

Об этом на своей странице в социальной сети написал глава молдавского государства Игорь Додон, сообщает Actualitati.md.

По словам президента, молдавская судебная система уязвима, несмотря на  достаточное количество профессиональных судей, пользующихся уважением в обществе.

В результате изучения предложений, представленных Высшим советом магистратуры, на  должности руководителей и заместителей судебных инстанций, президентом было принято 10 из 22.

"Глубокое реформирование" судебной системы не должно ограничиваться изменением организационной структуры.

Сегодня я провел множество встреч с руководством Высшего совета магистратуры, с будущими председателями и вице-председателями, с которыми мы обменялись мнениями по поводу внедрения реформ, доступа и возможных препятствий населения к правосудию", - добавил Игорь Додон.


 
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