Главная Игорь Додон: "Глубокое реформирование" судебной системы не должно ограничиваться изменением организационной структуры Об этом на своей странице в социальной сети написал глава молдавского государства Игорь Додон, сообщает Actualitati.md. По словам президента, молдавская судебная система уязвима, несмотря на достаточное количество профессиональных судей, пользующихся уважением в обществе. В результате изучения предложений, представленных Высшим советом магистратуры, на должности руководителей и заместителей судебных инстанций, президентом было принято 10 из 22. "Глубокое реформирование" судебной системы не должно ограничиваться изменением организационной структуры. Сегодня я провел множество встреч с руководством Высшего совета магистратуры, с будущими председателями и вице-председателями, с которыми мы обменялись мнениями по поводу внедрения реформ, доступа и возможных препятствий населения к правосудию", - добавил Игорь Додон.

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