Игорь Додон заявляет о том, что находится в оппозиции к правительству и парламентскому большинству

Президент Игорь Додон заявляет о том, что он не намерен сотрудничать с Правительством Филипа и парламентским большинством и воспользуется любой возможностью для того, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Заявление было сделано в ходе передачи „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передаёт IPN.

„Я не являюсь частью этой власти. Нам будет сложно находить общий язык. Я не согласен со многими из их так называемых реформ. Но мы не можем забраться на баррикады и воевать. Будет диалог. Но сотрудничества не будет”, - пояснил президент.

Игорь Додон также отметил, что если парламентское большинство будет его блокировать, то он выступит с инициативами об изменении Конституции. „Мы инициируем референдумы и потребуем расширить полномочия главы государства. Мы спросим людей, как нам следует поступить”.

Президент Додон сообщил, что если Правительство Филипа будет отправлено в отставку, то он не выдвинет ни одного из кандидатов на пост премьер-министра. „Отставка Правительства Филипа будет означать досрочные выборы. Я воспользуюсь этой прерогативой, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Я обещал избирателям досрочные выборы. Никто не заставит меня назначить того или иного кандидата”, - заявил Додон.

Глава государства также ставит перед собой цель отправить в отставку генерального прокурора Эдуарда Харунжена. „Есть несколько решений, позволяющих отменить указ о назначении. Мы должны взвесить все последствия. Одно из этих решений мы применим в ближайшее время. Этот прокурор должен быть отправлен в отставку. Мы проведём новый конкурс на назначение генерального прокурора”, - сообщил президент.