В 2017 году политические фланги могут изменить свой формат, эксперт

Этот год обещает конфликты между правительством и президентом, правительством и оппозицией, президентом и оппозицией. Хотя полномочия нового главы государства являются гораздо более ограниченными, избиратели дали завышенную оценку его амбициям. Пока не ясны „красные линии” поведения в отношениях между Демократической партией и Партией социалистов, если допустить, что доминирующая партия правящей коалиции помогла Игорю Додону стать президентом. Такие выводы содержатся в публикации, анализирующей риски 2017 года для Республики Молдова, которую представил ИРСИ „Viitorul”, передаёт IPN.

Выступая на презентации, одним из рисков 2017 года эксперт Ион Тэбырцэ назвал переформатирование политических флангов. В 2016 году наметилось появление на политической сцене новых игроков, но пока нельзя сказать, что они сформировались в качестве долгосрочных игроков. „Не исключено, что нас и далее ждут определённые сюрпризы, потому что некоторые из политических проектов мало-помалу каким-то образом сплотились, чтобы не утратить своё влияние, а на политической сцене может появиться и какой-либо новый политический игрок”, - отметил эксперт.

Ион Тэбырцэ также не исключил возможность новых уличных протестов в условиях, когда граждане так и не ощутили перемен к лучшему. Однако не ясно, кто может их возглавить, потому что пока на протесты могут выйти проевропейские оппозиционные партии. По его мнению, маловероятно, что на протесты выйдут члены и сторонники ПСРМ, учитывая тот факт, что их лидер занял пост главы государства. Предстоит увидеть, способны ли Партия действия и солидарности и политическая партия Платформа „Достоинство и правда” устоять перед волной деморализации, ставшей следствием президентских выборов, и остаются ли их идеи привлекательными для основных групп, способных мобилизоваться на борьбу с властями.

Ещё одним риском наступившего года Ион Тэбырцэ назвал системные изменения в интересах олигархической системы. ДПМ и её приспешники будут активно выступать за введение смешанной избирательной системы (50/50), сочетающей партийные списки с элементами мажоритарной системы, применяемыми в одномандатных округах. Аналитик утверждает, что такая система коренным образом изменит правила политической игры, создав новые механизмы политического представительства электоральных округов и придав толчок конкуренции на основе одномандатных списков за половину депутатских мандатов в парламенте.

Прогнозирование рисков было осуществлено с участием групп policy thinkers. Респондентам было предложено смоделировать наиболее серьёзные вызовы для Молдовы в 2017 году.