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Траян Бэсеску нашел себе «лучшего молдавского адвоката»
27.01.2017

Адвокат Траяна Бэсеску Андрей Бивол представил 26 января обращение в Высшую судебную палату, чтобы оспорить решение президента о лишении Бэсеску гражданства Молдовы.

Следует отметить, что адвокат Андрей Бивол является руководителем адвокатского дома „Han­ga­nu, Tăna­se & Par­te­ne­rii”, учрежденного в 2007 году нынешним председателем Конституционного суда Александру Тэнасе и адвокатом Жанетой Хангану.

В соответствии с действующим порядком поданное заявление будет передано судьям, которые будут рассматривать данное дело. Президент Игорь Додон является обвиняемым по данному делу.

Остается только догадываться, какая может быть связь между адвокатским домом, учрежденным председателем Конституционного суда и гражданином двух государств, в т.ч. Румынии, Александру Тэнасе, и бывшим президентом Румынии Траяном Бэсеску. А также и как себя поведет ВСП в данном деликатном деле. Кому судьи отдадут предпочтение? Ведь, во имя Конституции и законов Молдовы надо будет принимать решение – нарушил президент Игорь Додон закон, лишив Бэсеску гражданства, или все было исполнено законно.


 
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