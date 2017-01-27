Вызовы скорой помощи в прошлом году были оправданными лишь в 28 процентах случаев

В прошлом году только 27,9% вызовов, поступивших на номер 903, были связаны с серьёзными неотложными ситуациями и потребовали срочного вмешательства. Примерно в 75 тысячах случаев были выявлены медицинские проблемы, которые можно было решить силами первичной медицины. По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, население не осведомлено о том, в каких случаях нужно обращаться в Службу скорой помощи, а когда проблема может быть решена силами первичной медицины, передаёт IPN.

Во многих случаях пациенты необоснованно настаивают на том, чтобы их обслужила именно Служба скорой помощи, и притом срочно, даже если их проблема со здоровьем не требует неотложной медицинской помощи. Чтобы ускорить прибытие врачебной бригады, пациенты часто прибегают к угрозам или предупреждениям о том, что они обратятся в средства массовой информации.

Более того, Служба скорой помощи отмечает, что она столкнулась с ситуациями, когда по прибытии врачей на место люди отказывались от осмотра и оказания им медицинской помощи. В 2016 году был зарегистрирован 4391 такой случай. Ещё одной проблемой, мешающей скорой помощи добираться туда, где в ней действительно нуждаются, являются ложные вызовы. В 2016 году было зарегистрировано 995 ложных вызовов. В 6853 случаях врачебная бригада не нашла пациента по месту вызова, потратив значительные ресурсы впустую. Случались и ситуации, когда за услугами скорой медицинской помощи обращались практически здоровые пациенты (618 случаев).