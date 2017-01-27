Итоговый отчет по президентским выборам: положительные и отрицательные стороны

Организация "Промо-Лекс" представила итоговый отчет по президентским выборам, в котором отметила положительные и отрицательные стороны прошедшего голосования. По мнению экспертов, выборы-2016 стали частично свободными.

Наблюдатели "Промо-Лекс" считают, что Молдова нуждается в реформировании избирательного законодательства и большем количестве бюллетеней на избирательных участках. Кроме того, по их мнению, митрополия Молдовы должна быть наказана за публичное выражение политических предпочтений.

"У нас были конкурентные выборы, в том смысле, что были зарегистрированы 12 кандидатов, которые, в целом, представили все политические взгляды граждан", - сказал глава аналитической группы "Промо-Лекс" Игорь Букатару.

В то же время эксперты отмечают, что выборы нельзя назвать абсолютно свободными, поскольку не все избиратели смогли отдать свой голос.

"Мы имеем в виду ограничение возможностей граждан голосовать и ограничение возможностей сформировать объективное мнение по поводу процесса. Здесь мы, в первую очередь, имеем в виду ситуацию, в которой оказались граждане за рубежом, не у всех была возможность отдать свой голос", - отметиль он.

Наблюдатели отмечают, что прошедшая кампания отличалась агрессивным черным пиаром. Не обошлось и без подарков избирателям. Чтобы сделать выборы более чистыми, "Промо-Лекс" предлагает внести изменения в законодательство.

"Рекомендации относятся, в том числе, и к периоду сбора подписей. Там, с нашей точки зрения, должна быть внесена ясность, кто является участником и имеет право собирать подписи. Мы предложили парламенту изменить как Кодекс о выборах, так и закон о политических партиях, чтобы создать условия для участия наших граждан из диаспоры, в том числе, финансового, в избирательных кампаниях", - считает глава миссии наблюдателей "Промо-Лекс" Павел Постика.

По мнению организации, в законе следует также предусмотреть возможность увеличения количества зарубежных участков для голосования и избирательных бюллетеней. Кроме того, наблюдатели считают, что нужно уменьшить объем пожертвований, перечисляемых кандидатам на выборах.

За президентскими выборами, состоявшимися прошлой осенью, следили более 3700 местных и международных наблюдателей. 2720 из них были делегированы организацией "Промо-Лекс".