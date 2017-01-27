"Apă-Canal Chişinău" предупреждает об опасном намерении Украины построить шесть ГЭС на Днестре

АО „Apă-Canal Chişinău” предупреждает о том, что Украина планирует построить шесть ГЭС на Днестре. Поставщик отмечает, что намерение соседнего государства приведет к снижению уровня воды, а это затруднит обеспечение питьевой водой муниципий Кишинев, передает IPN

Согласно пресс-релизу поставщика, этот процесс может повлиять и на качество воды, поставляемой жителям города. В условиях, когда объем воды вниз по течению от города Новоднестровска на Украине, будет дозированным, риски могут быть достаточно великими. Как отмечает поставщик, очень опасным будет и тот факт, что вода на этих ГЭС будет термически обработана, соответственно, температура воды вниз от Новоднестровса и от новых ГЭС, может оказаться технической, а не питьевой.

Администрация ,,Apă-Canal Chişinău” заверяет, что пока нет никакой опасности: уровень воды в реке Днестр достигает 9,2 метров. Этот объем позволяет доставлять воду по нормальным параметрам. Ежедневно распределяются более 200 тыс. кубометров воды.

На основании ряда технико-экономических обоснований, проведенных ранее, поставщик предлагает ряд мер, таких как: строительство нескольких плотин на Днестре, бурение колодцев, а также выявление других альтернативных источников воды. Также, при необходимости, будут увеличены запасы воды в 42 водоемах, для чего будет добыто больше воды из артезианских скважин.

Поставщик отмечает, что Украина управляет гидравлическим бассейном Днестра не согласовывая свои действия с Республикой Молдова, что привело к наводнениям в период 2008 и 2010 годов, а также к гидрологической засухе в 2015-2016 годы.