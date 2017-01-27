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Общество
Мэрия Комрата предостерегает жителей города от возможности встречи с волками
27.01.2017

В связи с поступающими в последнее время обращениями жителей города о том, что на окраине Комрата со стороны с.Буджак стали появляться волки, мэрия м.Комрат предостерегает жителей от возможности встречи с дикими животными и призывает быть предельно внимательными, особенно владельцев отар и домашних животных в частных домовладениях, располроженных на окраинах города, пишет comrat.md.

Зам.примара м.Комрат Шерали Тургунова обращается к жителям города с предостережениями: « Уважаемые жители Комрата, будьте внимательны, не отправляйте детей на прогулки и зимние экскурсии по этим местам. Будьте осторожны, особенно в темное время суток.

Если заметили особей волчьей породы, или одичавших собак – обращайтесь в примэрию м.Комрат, чтобы мы могли своевременно принять меры».


 
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