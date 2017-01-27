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Авто
Автоугонщики в Молдове чаще предпочитают машины марок немецкого автопрома
27.01.2017

В Молдове автоугонщики предпочитают марки немецкого автопрома. А больше половины случаев угона произошло в столице. Таковы данные Национального инспектората расследований за прошлый год.

Из всех 55 похищенных в стране машин 20 - немецких марок. Угонщикам приглянулись восемь Мерседесов и по шесть автомобилей фирмы BMW  и Volkswagen. 12 раз за минувший год угоняли машины марки ВАЗ. А вот японскую Тайота и британский Range Rover похищали 5 и 2 раза соответственно.

Чаще всего автоугоны происходили в столице на Чеканах и на Ботанике. Всего 15 случаев. Более безопасными для авто оказались  Буюканы и Рышкановка - по четыре угона в каждом. В центре без железных коней остались пять  автомобилистов.

В Национальном инспекторате полиции отмечают, что большинство угнанных авто обнаружили и вернули владельцам.


 
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