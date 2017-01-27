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Экономика
Правительство сократит число чиновников, но поднимет им зарплаты
27.01.2017

Чиновников будет меньше, а зарплаты будут выше. Благодаря чему, деятельность их станет более эффективной. Это предусматривает реформа публичной администрации. Проект премьер Павл Филип обсудил с руководством Рышканского района, где побывал накануне с визитом.

"В правительстве будет работать меньше людей, но оклады будут выше. Фонд зарплат останется прежним, поэтому мы сможем платить сотрудникам больше. Нас очень много в администрации сегодня и это не совсем эффективно", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Реформу проведут и на местном уровне.

"Это обеспечит более широкую автономию в принятии решений и более эффективное решение конкретных проблем граждан. Сейчас возможностей меньше. Не можем обеспечить даже зарплаты чиновникам мэрии", - отметила зампредседателя Рышканского района Галина Замурдак.

Представители местных администраций отметили, что им нужно больше автономии в организации и проведении тендеров на местном уровне.

"Мясо, яйца, молоко привозят из Кишинёва, Новых Анен, хотя на нашей территории есть заводы которые могут гарантировать нам качество этих продуктов. В документах всё в порядке, но когда товары доходят до нас... особенно летом, мясо, рыбу возят на машинах не оснащённых соответственным образом. Есть случаи когда мы возвращаем их обратно и не можем кормить детей", - добавил мэр города Рышканы Виктор Богатько.

Премьер признал - система коррумпирована и не эффективна, но пообещал разобраться с этим.

"Если вам удобнее закупаться здесь, делайте это. Можно без разрешения Агентства по закупкам. Надо лишь уведомить об этом и соблюсти все правила. Уверен, что эти изменения приведут к улучшению системы госзакупок и повысят их качество", - сообщил премьер-министр Павел Филип.

Глава кабмина побывал и на гидроэлектростанции, а также на гидротехническом узле Костешть-Стынка. Там, по словам руководства предприятий, не хватает специалистов и средств.

"Работники все в возрасте. Молодые специалисты уезжают, находят работу в другом месте. Даже если практикуются здесь, затем всё равно уезжают. У нас шестеро пенсионеров, и если уволятся и они, то проблем нам не избежать."

"На зарплаты сотрудников нужно примерно три млн. И это несмотря на то, что штат неукомплектован полностью. Работают 40, а должны 65", - говорит администратор плотины Костешть-Стынка Василий Кожокарь.

Сейчас, по словам администратора станции Костешть-Стынка, предприятие получает только половину необходимой суммы на содержание. Премьер обсудил с главами организаций возможности привлечения инвестиций для решения существующих проблем и модернизацию этих структур.


 
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