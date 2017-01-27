Курировать деятельность сборных Молдовы по футболу будет Драгош Хынку

XV конгресс Федерации футбола Молдовы (ФФМ) утвердил вице- президентов, среди них, впервые, и Драгоша Хынку – нынешнего советника премьер–министра Павла Филипа по вопросам молодежи и спорта. Именно он будет осуществлять координацию деятельности всех сборных Молдовы по футболу. Спортивный корреспондент «ИНФОТАГ» Владимир Сидоренко взял блиц–интервью у Драгоша Хынку.

«И.»: Что станет приоритетом в Вашей деятельности на новом поприще?

Д.Х.: Я бы не сказал, что оно для меня столь уж новое. У меня есть опыт руководства спортивными профессиональными коллективами. Это клубы «Дачия» (Кишинев) и «Милсами» (Оргеев), у истоков формирования, которого я стоял. Да и находясь в должности заместителя министра молодежи и спорта и советника премьер–министра мне частенько приходилось сотрудничать с ФФМ. Полагаю, что опыт, что я накопил, поможем мне в работе над формированием нового концепта деятельности сборных, в создании технического коллектива, который будет помогать нашим сборным добиваться высоких турнирных показателей, которых молдавское футбольное сообщество явно заждалось.

«И.»: Каким же будет этот новый концепт?

Д.Х.: Когда он будет утвержден, я Вас ознакомлю с ним одним из первых. А сейчас могу сказать лишь одно: концепция будет разрабатываться в рамках утвержденной стратегии развития молдавского футбола на 2017-2021 гг.

«И.»: Разве Федерация футбола Молдовы, являясь общественной организацией, может отвечать за результат сборной? Разве на поле выходят сотрудники, состоящие в ее штате? Разве главной обязанностью ФФМ не является создание комфортных условий для игроков сборной в период их подготовки к матчам?

Д.Х.: Не соглашусь с Вами. Подготовка футболистов – это обязанности клубов, но за селекцию отвечает Федерация футбола Молдовы.

«И.»: В прошедших официальных международных матчах честь страны отстаивали не сильнейшие на тот момент действующие игроки…

Д.Х.: Сильнейшие.

«И.»: Так в чем же тогда причина низких турнирных показателей национальной сборной? В некачественной селекционной работе или низкой квалификации футболистов?

Д.Х.: Проблема в психологии футболистов.

«И.»: Вы согласны с тем, что ФФМ взваливает, причем сознательно и добровольно, на свои плечи обязанности государства по развитию футбола в стране? Провал нашей сборной на чемпионате Европы по баскетболу среди малых стран, проходившем, кстати, в спортивном комплексе Futsal Arena FMF, где, в частности, наша команда крупно проиграла сборной карликового государства Андорра, никто и не заметил. А ФФМ за не столь катастрофические результаты болельщики нещадно хулят. Где справедливость и объективизм?

Д.Х.: Футбол является спортом №1 в Молдове! К тому у нас издревле повелось, стегать кнутом больше ту лошадь, которая тянет.

«И.»: Но Вы согласны с тем, что в деле развития футбола ФФМ берет на себя функции государства?

Д.Х.: ФФМ, в отличие от других национальных спортивных федераций, располагает большим финансовым ресурсом. И, будучи государственным спортивны функционером, я рад тому, что федерация за счет собственных средств решает определенные государственные задачи.