В Молдове отмечают День памяти жертв Холокоста

В Кишиневе в пятницу почтут память жертв Холокоста. В 2015 году в стране был учрежден Национальный день памяти жертв Холокоста – 27 января.

Эту скорбную дату отмечают и в других странах мира. Именно в этот день, 27 января 1945 года, крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау) был освобожден Советской армией.

Организаторы памятных мероприятий – Бюро межэтнических отношений Республики Молдова и Еврейская община страны при поддержке Совета Европы.

Митинг-реквием состоится у Мемориала жертвам фашизма по улице Каля Орхеюлуй. Начало – в 14.00.

На событие приглашены первые лица государства, иностранные дипломаты и представители НПО и гражданского общества.

Нацистским режимом было убито более шести миллионов европейских евреев и миллионы людей других национальностей.