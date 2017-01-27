Чубашенко: прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка

Органы прокуратуры, которые должны соблюдать законность, на деле занимаются выполнением политических заказов олигарха Плахотнюка, который контролирует власть в Молдове. Об этом заявил Дмитрий Чубашенко во время пикета перед зданием, где шла торжественная церемония в честь профессионального праздника сотрудников прокуратуры.

«В этом здании собрались люди, которые отмечают 25 лет со дня основания органов прокуратуры Республики Молдова, – заявил Чубашенко. – Прокуратура – это важнейший институт государства, так должно быть. Но за 25 лет он деградировал, он выродился в организованную преступную группировку, которой руководит Плахотнюк. Эта группировка занимается фабрикацией уголовных политических дел против оппонентов Плахотнюка. Она фабрикует и преследует бизнес-конкурентов Плахотнюка, занимается рейдерскими захватами бизнеса.

Прокуратура должна соблюдать законность, но она нарушает законы. И это очень хорошо видно на примере Ренато Усатого и «Нашей Партии», активисты и сторонники которой здесь сегодня протестуют. В 2014 году правоохранительные, а вернее, «правонарушительные» органы два раза заблокировали регистрацию партии Ренато Усатого. Тысячи людей вызывали в органы полиции, в прокуратуру, в СИБ, заставляли писать объяснительные, почему они поддерживают Усатого, запугивали их. В ноябре 2014 года партию, список которой возглавлял Ренато Усатый, незаконно сняли с выборов, и это было сделано при участии тех прокуроров, которые сегодня празднуют 25-летие создания органов прокуратуры. В то время был арестован Николай Ципович, был арестован Корнел Морару, жена которого потеряла ребенка из-за стресса. В то время во всех офисах партии Ренато Усатого проводились обыски, изымалось имущество, которое до сих пор не возвращено партии.

Репрессии продолжались и в 2015, и в 2016 году, и они продолжаются сейчас. В прошлом году против Ренато Усатого были сфабрикованы очередные уголовные дела при участии тех же прокуроров, которые заседают в этом здании и хвастаются тем, как они соблюдают законы. Из-за этих прокуроров лидер политической партии не может вернуться в Молдову, не может нормально руководить партией, городом Бельцы, где народ избрал его мэром народ. Это прямое нарушение политических и гражданских прав граждан Молдовы. За все это скажем этим прокурорам: «Позор!»

«Там сидит и глава миссии ЕС Пиркка Тапиола и улыбается этим ворам и бандитам, и потом они удивляются, почему падает рейтинг европейской интеграции в Молдове. Потому что они поддерживают воровской режим», – заявил Чубашенко.

Участники пикета протеста против захвата органов прокуратуры Молдовы Плахотнюком забросали сувенирными открытками в виде “долларов” и “евро” вход в здание, где шла торжественная церемония в честь 25-летия со дня основания прокуратуры Молдовы. Этим символическим жестом манифестанты подчеркнули свое презрение к продажности и подконтрольности тех прокуроров, которые выполняют политические заказы власти.