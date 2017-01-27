Риски-2017: Кризис в банковско-финансовом секторе не завершился

Банковские махинации 2014–2015 годов оставили системные уязвимости неустранёнными. Непрозрачность структуры акционеров молдавских банков и неопределённость в плане механизмов по предотвращению новых схем финансовых махинаций сохраняют риск того, что банковский кризис повторится. Такие выводы содержатся в публикации о рисках 2017 года, представленной ИРСИ „Viitorul”, передаёт IPN.

Как отметил эксперт Ион Тэбырцэ, хотя некоторые шаги для повышения безопасности в этом секторе и были предприняты, дефицит прозрачности всё равно присутствует. „У нас нет никаких оснований говорить о том, что кризис в финансовом секторе окончен, и что он не может разгореться вновь в 2017 году, тем более что у нас есть ряд уязвимых банков, в отношении которых ведётся мониторинг”, - пояснил Тэбырцэ.

Ещё один упомянутый экспертом риск наступившего года связан с имитацией реформ в экономике. Аналитики считают, что авантюрный подход к реформам, выражающийся в таких решениях, как реорганизация правительства, изменение избирательной системы, может иметь последствия, обратные ожидаемым. По мнению экспертов, и в 2017 году население Молдовы столкнётся с серьёзными экономическими проблемами, такими как сокращение рабочих мест, коррупция, недоверие к банкам и судебной системе. Согласно прогнозам, объём денежных переводов снизится в этом году ещё больше, вследствие тенденции сторониться банковских учреждений Молдовы и выезда на постоянное место жительства в другие страны.

Аналитики считают, что экономический популизм и ностальгия по „возвращению” на традиционный рынок СНГ, замещение Европейского союза Евразийским союзом, являются платой за переход под российскую опеку. Эти явления представляют собой наиболее крупные угрозы для национальной экономики в 2017 году. Ион Тэбырцэ высказал мнение, что эти заявления по поводу пути на Запад или на Восток продолжатся в течение всего года. „Конечно, эта политизация экономических решений не имеет ничего общего с экономической подоплёкой всех этих подписанных Молдовой документов. Скорее, она связана с риторикой политических партий, позиционирующих себя на основе геополитических критериев”, - добавил Тэбырцэ.

По мнению аналитиков, в 2017 году сохраняется риск возникновения кризиса с финансированием государственного бюджета. Существует также риск того, что местные и международные расследования не вернут похищенных из банков денег, а авторы этих финансовых преступлений останутся безнаказанными. Это стало бы серьёзным ударом не только для правоохранительной системы, но также для инвестиционного и делового климата – единственного элемента, позволяющего гражданам чувствовать себя защищёнными законом и учреждениями.

Прогнозирование рисков было осуществлено с участием групп policy thinkers. Респондентам было предложено смоделировать наиболее серьёзные вызовы для Молдовы в 2017 году.