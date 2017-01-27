Три крупных молдавских города остались без законно избранных мэров

Ввиду разных обстоятельств три крупных города Молдовы остались без законно избранных мэров. Речь идет о главе оргеевской администрации Илане Шоре, мэре Бельц Ренато Усатом и столичном градоначальнике Дорине Киртоакэ.

Глава Оргеева Илан Шор отсутствует на рабочем месте с 22 июня 2016. В этот день его задержали по делу о мошенничестве в особо крупных размерах после допроса в Национальном центре по борьбе с коррупцией и затем заключили под стражу. Его обязанности в настоящий момент исполняет вице-мэр Виорел Дандара, передает golos.md

Мэр Бельц Ренато Усатый в течение длительного времени находится в России и пока не собирается возвращаться в Молдову. 24 октября столичный суд сектора Центр выдал ордер на его 30-дневный арест и объявил в международный розыск по делу о покушении на банкира Германа Горбунцова. На момент выдачи мандата Ренато Усатый уже находился в России. Его полномочия передали заместителям.

Тройку замыкает столичный градоначальник Дорин Киртоакэ. Хоть он и не фигурирует в уголовных делах, но также подолгу не появляется на рабочем месте. 24 марта 2016 года независимый муниципальный советник Ион Штефаницэ сообщил, что столичный градоначальник за три месяца был на работе всего восемь дней. В наступившем году Дорин Киртокэ отсутствует на оперативных заседаниях мэрии со второго января. Встречи проводятся под председательством вице-мэра Кишинева Нистора Грозаву.