Полиция задежала Григорчука, находящегося под судебным контролем

Полиция задержала в пятницу утром возле Русского театра имени А.П.Чехова члена "группы Петренко" Павла Григорчука, находящегося под судебным контролем в ожидании решения суда.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в Генеральном инспекторате полиции, поводом для этого стало то, что Григорчук направлялся к месту акции протеста и нес с собой два мегафона. При этом он пытался прорваться через полицейский кордон, установленный у гостиницы, где проходит конференция перокуроров.

По словам председателя партии "Наш дом - Молдова" Григоре Петренко, Григорчук не участвовал в акции протеста, а наличие мегафонов нельзя считать правонарушением. Однако в комиссариате полиции его обвинили в оскорблении сотрудников правоохранительных органов, поэтому ему грозит 15 суток.

"Сегодня или завтра состоится суд. Скрутили его несколько жлобов из полиции. Один из них - известный на всю страну Еризану, проходящий по нашему делу так называемой "группы Петренко" в качестве свидетеля", - отметил Петренко.

Члены "группы Петренко" находятся под судебным контролем в ожидании решения суда. Петренко и семь активистов были арестованы за организацию беспорядков 6 сентября 2015 г. Они вывели десятки своих сторонников на акцию протеста у Генеральной прокуратуры. При попытке ворваться в здание возникла потасовка, в которой пострадали шесть полицейских. Сначала они полгода находились под арестом, затем переведены под домашний арест, а после - под судебный контроль, предполагающий запрет на участие в массовых мероприятиях и выезд за границу.