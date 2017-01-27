Виссарион Чешуев: «Валютные резервы НБМ, которых уже за два миллиарда, могут вновь украсть»

Марина ТИМОТИН

Если не провести серьезное расследование хищения валютных резервов из национального банка Молдовы – оно повторится, считает аналитик Виссарион Чешуев.

Как мошенники в США спровоцировали мировой финансовый кризис…

- В 2008 году телеграфист Калвин Райт из Атланты, имея годовой доход в 105 тысяч долларов, представил ипотечному банку «Bear Stearns» фиктивную справку о доходах в 3 миллиона долларов, получил кредит и купил дом за 1,8 миллиона.

Ипотечный кредит отличается от обычного тем, что если вы выплатили до 95 процентов кредита с процентами и больше не платите - теряете все. Но он привлекателен низкой ставкой и длительными сроками. Очень скоро телеграфист отказался от кредита, банк дом забрал и выставил на продажу.

… И как рушились мировые банки

- Банку нужны живые деньги. Выдавая ипотечных кредитов на десятки миллиардов, он зарабатывает их так: за каждым кредитным договором стоит недвижимость, вся ее сумма оценивается в миллиарды, под них выпускаются ипотечные облигации, которые с прибылью в 2-3 процента выкупают банки, экономические агенты и физические лица по всему миру.

К тому времени в мире сложилась устойчивое мнение, что рынок недвижимости в США постоянно растет. Облигации ипотечных банков считались необычайно ликвидными, их у банков США купили более чем на 400 триллионов долларов десятки банков по всему миру… И вот ситуация: кредит на 1,8 миллиона телеграфисту выдан, облигации под этот дом проданы, а когда банк собрался продавать дом - о ужас, за него больше миллиона не дают.

Как оказалось, цены на недвижимость, заложенную в ипотечных банках, завысили в 10 раз. Облигации резко обесценились, банки показывали многократное снижение активов. А телеграфист и его подельники разделили убыток в 800 тысяч между собой. Клиенты отреагировали на действия банка и забрали вклады.

Когда вскрылась схема - только в Атланте арестовали 54 человека. Но это было мошенничество национального масштаба, которое вылилось в мировой финансовый кризис 2008 года.

В Молдове объект внимания мошенников – лей

- В 2010-2014 годах искусственно обесценивали национальную валюту с целью накопить и похитить валютные резервы.

Ежеквартально предложение на валютном рынке превышало спрос, лей обесценивался. В 2013 году были придуманы курсовые «качели». В течение одной недели курс снижался на 1,5-2 процента с тем, чтобы в следующую неделю увеличиться на 4-5 процентов. Таких циклов было не менее 20. За год реальная средняя зарплата уменьшилась на 79 долларов. Их у каждого забрали валютные спекулянты.

Что делал Талмач…

Вспомним 2009 год, когда лей стоял на отметке 10,2 -10,5 за доллар несмотря на бушевавший в мире финансовый кризис. Тогда Талмач снизил валютные резервы с 1 миллиарда 430 миллионов долларов до 1 миллиарда 43 миллионов. Выстояли, прошел пик кризиса - резервы восстановились, финансовая система, вся экономика, не испытали потрясений инфляции.

… И как нацбанк начал обслуживать валютных спекулянтов

- В законе о НБМ говорится: в его обязанности входит поддержание стабильности лея. МВФ для этого дает ему кредиты. Деньги идут не на счет минфина - а на счет НБМ, и в кредитном договоре только одно направление: на стабильность финансовой системы. Значит, НБМ должен предпринять немедленные шаги на валютном рынке и прекратить колебания курса лея.

Но сложилась невероятная ситуация. Банки получают огромные прибыли – а экономика падает, закрываются предприятия. Откуда эти прибыли? Откроет ли глаза на это парламент? Ведь ничего не производится!

Нацбанк обязан по закону стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Нацбанк Китая снизил валютные резервы на 17 процентов, чтобы обеспечить стабильность юаня.

Огромное влияние эта ситуация, прежде всего, оказывает на инвестиционный климат. Инвесторы получают прибыль в леях, а если лей обесценивается - прибыль в долларах уменьшается. Кто согласится на такой бизнес?!

Недавнее сообщение о наложении взыскания на десятки валютных касс без указания причин вызывает подозрения. Не исключено, что кассы не хотят искажать информацию о спросе и предложении на валютном рынке. Я с трудом верю данным НБМ о том, что предложение валюты на рынке отстает от спроса на 15-20 процентов - эту информацию запускают с целью оправдать курсовые качели. Дрэгуцану не хватило ума приукрашивать этот показатель, и в 2012-2014 годах НБМ сообщал, что предложение на валютном рынке опережает спрос на 10-30 процентов, а он обесценивал лей. Такого не должно было быть!

Как наказывают за аферы в других странах

- После ипотечного кризиса в США правительство обанкротило крупнейший инвестиционный банк «Lehman Brothers Holdings», его глава в тюрьме. Но в отношении других конгресс США поступил так: в 2008 году выкупил скомпрометированные ценные бумаги, а затем следил, чтобы владельцы выкупили их у правительства, что и произошло. Так поступили в Англии, Германии, Ирландии.

А в Исландии на референдуме, инициированном правительством, народ отказал банкам в поддержке из госрезерва. Арестовали банкиров и посадили за мошенничество.

Три причины начать расследование по факту хищения валютных резервов НБМ

- Новый генпрокурор обязан возбудить дело по факту хищения валютных резервов государства. Для этого есть все основания.

Первое.Когда Лянкэ, Дрэгуцану и другие заявляли, что нет иного пути, нежели выдать деньги НБМ проблемным банкам, это был блеф. В 2015-м коммунисты предлагали схему: «Banca de Economii», «Banca Sociala», «Unibank» выпускают дополнительную эмиссию акций на сумму, которой недостает для восполнения их активов, правительство покупает этот пакет, давая возможность банкам работать и выкупить свои акции, потом превратить их в казначейские акции и аннулировать на собрании акционеров.

Главное - банки работали бы, все стало бы на место. Не нужно было бы делать подарки мошенникам, перекладывая на налогоплательщиков выплату похищенного миллиарда. Не волновались бы вкладчики и клиенты.

Но афера была задумана не для того, чтобы «ВЕМ» продолжал работать. Целью было безвозвратно похитить валютные резервы. Вспомним, на какую сумму выданы обязательства правительства: 13,5 миллиарда лей. Почему не 14, не 20? Оказывается, по состоянию на октябрь 2014 года оценочная стоимость всех активов «ВЕМ» составляла 13,5 миллиарда лей. Задачей было изъять валютные резервы из НБМ и переложить ответственность на «ВЕМ».

Выдав госзапас валюты, Дрэгуцану грубо нарушил законодательство о порядке администрирования валютных резервов: он не имел права кредитовать коммерческие организации. Постановление правительства, которое подписал Лянкэ (об ответственности государства за вклады в банках), незаконно: государство не несет ответственность по обязательствам частных структур.

Фальшив и аргумент о кризисной ситуации в трех банках: кризиса не было! По итогам октября 2014 года «ВЕМ» показал прибыль, как и в целом вся банковская система. Его обязательства перед физическими лицами - 2,7 миллиарда лей на депозитах, были собственные активы для их погашения. Вместе с «Banca Sociala» и «Unibank» общая сумма долга перед физическими лицами не превышала 4 миллиардов лей. Зачем было выдавать 13,5 миллиарда? Да просто с самого начало была задача похитить валютные резервы НБМ.

Разве это не основание для возбуждения расследования? Лянкэ и Дрэгуцану нарушили клятву госслужащего и обрекли страну на хаос, а народ – на нищету.

Почему у нас банковские хищения не наказываются

- Все госпредприятия хранят свои деньги в частных банках. Нет государственного банка, который бы приносил доход в казну Молдовы.

Ежегодно «ВЕМ» зарабатывал 120-180 миллионов лей, будучи госбанком – и еще при Гачкевиче за 6-9 месяцев пропало 590 миллионов лей.

В 1993 году президент банка «Басарабия» разбазарил счета пенсионного фонда, его отпустили с миром, а зарплату выдавали калошами, макаронами, мылом. По указанию госчиновников в свое время в «Investprivatbank» перевели 240 миллионов лей от ликвидации инвестфондов - и всё выдали в виде кредитов под сомнительные залоги. С 2010 года внесли в законодательство изменения, которые освобождают от всякой ответственности за кражи и хищения кредитных ресурсов банков.

Ожидается новая кража?

- Я очень опасаюсь того, что валютные резервы НБМ, которые вновь перешагнули за два миллиарда, ждет такая же судьба, что и те, которые были в канун кражи 2014 года: тогда их насчитывалось 2,4 миллиарда долларов.

Возможности для новой кражи есть. В законодательство внесены все изменения, они уже один раз сработали. А сценарий найдут - эти люди на все способны: у них стеклянные глаза, маска на лице, они абсолютно убеждены, что страна не выживет, и ничего не делают для ее развития.

Не понимают они одного - все отправятся в иной мир в одном костюме и в одной паре ботинок. А что им вслед скажут потомки?