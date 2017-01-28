Новые условия регистрации у семейного врача

Национальная компания медицинского страхования уведомляет о том, что с 27 января молдавские граждане имеют возможность менять своего семейного врача и первичное медико-санитарное учреждение в течение всего года, спустя шесть месяцев после предыдущей смены/регистрации. Такая возможность предусмотрена новым Положением о регистрации у семейного врача, передаёт IPN.

Согласно Положению, лица, регистрирующиеся впервые или меняющие своего семейного врача в рамках того же медицинского учреждения, будут подавать заявление на имя выбранного врача и пользоваться его услугам со дня принятия их заявления этим врачом.

Те граждане, которые сделают выбор в пользу семейного врача из другого медико-санитарного учреждения, смогут воспользоваться услугами выбранного врача с момента внесения изменений в информационную систему Национальной компании медицинского страхования. Для этого они должны будут лично подать заявление в одну из Служб НМСК по связям с получателями услуг. Данные службы действуют при территориальных агентствах НМСК (которых в общей сложности семь), при бывших центрах семейных врачей (ныне – центры здоровья) или при районных больницах. Это позволит исключить случаи внесения граждан в списки семейных врачей в отсутствие заявления от них самих.

Местоположение Служб НМСК по связям с получателями услуг можно узнать на сайте учреждения.

Согласно ещё одному нововведению Положения, в течение ближайших пяти лет все граждане должны подтвердить своё желание быть зарегистрированными в списке своего семейного врача. Для этого необходимо заполнить заявление нового образца, представив его семейному врачу. Оно будет приложено к первоначальному заявлению, поданному до вступления в силу нового Положения.