2017 год: бедность и демографический спад возрастут

2017 год охарактеризуется в Республике Молдова серьезными социально-демографическими проблемами. Низкий экономический рост и сомнительная репутация бизнеса порождает бедность и сокращение рабочих мест, что влияет на сбор ресурсов в государственный бюджет. К таким выводам пришли аналитики, которые разработали анализ рисков 2017 года, представленный ИРСИ „Viitorul”, передает IPN.

„У нас существует тенденция массовой депопуляции Республики Молдова. По оценкам ученых, если все пойдет в том же темпе, то в 2050 году каждый третий житель Молдовы будет старше 60 лет. Эта тенденция означает старение и практическое исчезновение населения Республики Молдова. К сожалению, уже сейчас видно, что в 2017 году нет программ или проектов правительства для улучшения этих серьезных проблем”, - заявил исполнительный директор ИРСИ „Viitorul” Игорь Мунтяну.

По мнению аналитиков, социальный кризис населения приводит к быстрому его старению, большой эмиграции, к разочарованию населения, которое стремится эмигрировать любой ценой из страны без будущего. Эти тенденции возрастут в 2017 году на фоне политической апатии и рассеивания капитала. По их мнению, некоторые партии, которые хотят создать центр политической власти, стремятся обойти эти болезненные вопросы по той причине, что они являются разрушительными, повлияв тем самым на стандарты свободной прессы и поиск решений для этих проблем. Не исключено, что в 2017 году активизируются акции протеста на фоне экономического застоя, в ходе которых реакция против власти и отсутствие социальных льгот станут реальным этапом экономической основы на будущее.

Эксперты считают, что в этом году будут расти цены на электричество, тепло, нефть, товары первой необходимости, что спровоцирует недовольство граждан, которые впоследствии будут задействованы в акции протеста, организованных оппозиционными партиями.

Одновременно с избранием Игоря Додона на должность президента, аналитики полагают, что обострится глубокое геополитическое разделение общества. Первые действия нового президента – изменение языка на сайте Администрации президента, лишение гражданства Траяна Бэсеску – подтверждают антинациональный символизм выступлений нового главы государства. Эти решения возродят политические споры в обществе и будут стимулировать ответные действия со стороны унионистских групп.

Анализ рисков был проведен с привлечением policy thinkers. Респондентов попросили имитировать самые большие проблемы 2017 года для Республики Молдова.