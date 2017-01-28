Патрульная полиция устроила охоту на неплательщиков штрафов

Патрульная полиция устроила облаву на неплательщиков штрафов. Проверяли машины в приграничных зонах. По словам полицейских, чаще всего штрафы не платят водители авто с иностранными номерами.

Этот водитель попал в число рекордсменов. За полгода он получил 17 штрафных пунктов. Итог - лишение прав.

У каждого неплательщика были свои доводы.

Многие водители говорят, что не оплатили штрафы, так как не получили извещения.

Во время операции полицейские пользовались мобильной базой данных.

"Если водитель подтверждает, что именно он находился за рулем в день нарушения, мы составляем протокол. Если нет, ему отправят извещение. Нужно явиться в единый центр мониторинга, и там установят, кто был за рулем", - сказал патрульный инспектор Ион Русу.

В операции задействовали 43 патрульных инспектора.