Приговор экономистов: у граждан Молдовы нет шансов на жизнь как в ЕС

Молдова никогда не приблизится к европейскому уровню экономического роста, если сохранится ежегодный рост ВВП в три процента, заявил в пятницу экономический эксперт Виктор Чобану на пресс-конференции в мультимедийном центре Sputnik Молдова.

"Считаю, что 2016 год прошел под лозунгом стабильности. Действительно, некоторые показатели стабильны. Но полезно всегда сравнивать и спрашивать себя: стабильность эта по отношению к чему?", — сказал Чобану.

По его словам, "если сравнивать с 2015 годом, когда был жуткий обвал", то, действительно, сейчас движение в любую сторону будет положительным. Говоря об экономическом росте страны, Чобану отметил, что его показатели должны быть существенно увеличены. "При 3,5-процентном росте мы через 20 лет удвоим нынешний ВВП. После тысячи 800 долларов на душу населения в 2015 году, сейчас по прогнозу мы поднялись до тысячи 870 долларов", — сказал Чобану.

Как отметил экономист, для сравнения, в соседней Румынии этот показатель составляет 9 тысяч 439 долларов, в России — 8 тысяч 838 долларов, Украина, продолжая падать и приближаться к нам, — 2 тысячи 52 доллара.



По его словам, разговоры о том, что рост ВВП Молдовы должен быть на уровне 10-11% ведутся давно. Он отметил, что среднеевропейский рост ВВП еще 15 лет назад составлял 20 тысяч долларов, в 2006-ом он перешагнул 30 тысяч, а в 2015-ом — 32 тысячи долларов. "Отсюда мы делаем простой и неутешительный вывод, что если в Молдове сохранятся такие темпы роста, то мы к европейскому уровню не приземлимся никогда. Более того, разрыв только увеличивается. Для этого и нужен более крупный рост", — сказал Чобану.