Митинг памяти жертв Холокоста прошел накануне в Кишиневе

Накануне во всем мире вспоминали жертв Холокоста. Дата выбрана не случайно - именно 27 января 1945 года советские войска в Польше освободили крупнейший нацистский лагерь смерти "Освенцим". В международный день памяти в Кишиневе прошел митинг-реквием.

Участие в митинге-реквиеме принял и Гавриил Воловский. Мужчина родился в еврейской семье в Бэлць, которая, пытаясь спастись от немцев, бежала в Казахстан.

Гавриилу тогда было не больше трех лет: "Родители и я остались живы, потому что мы укрылись далеко от них в Советском союзе. Я родился перед началом войны в 1939 году. Сейчас я прочитал, что все евреи из города Бэлць были уничтожены еще в первые месяцы войны в 1941 году. 2.01 2.50 Нам пришлось голодать, родители потеряли все имущество. Было трудно".

Многие с болью рассказывают о близких, которых потеряли еще в детстве: "Погибли мать, отец, родственники. До 14 лет меня воспитывали посторонние люди. Затем я осталась одна".

Спикер Андриан Канду, присутствующий на митинге, пообещал, что в скором времени в столице появится музей Холокоста.

"В парламенте Республики Молдова мы согласны организовать в феврале или марте фотовыставку, которая станет первым шагом для открытия музея. Уверяю вас, что мы будем и дальше участвовать в таких мероприятиях. Память о жертвах всегда будет жить в наших сердцах", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти "Освенцим". Там, по разным данным, погибли от полутора до четырех миллионов евреев. Точное число назвать нельзя - многие архивы уничтожены. В 2005 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о Дне памяти жертв Холокоста.

Инициаторами документа выступили Израиль, Россия, Украина, Канада, Австралия и США, их поддержали еще более 90 государств. В память о погибших воздвигнуты мемориалы и открыты музеи во многих странах мира.