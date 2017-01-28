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Уже три парламентские комиссии выступили за рассмотрение инициативы Додона по закону о миллиарде в парламенте
28.01.2017

Законодательная инициатива главы государства аннулировать закон, обязывающий население страны выплачивать украденный миллиард, была рассмотрена тремя парламентскими комиссиями.

Две из них - комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, а также комиссия по правам человека и межэтническим отношениям - положительно оценили предложенную инициативу и выступили за ее включение в повестку заседаний Парламента РМ.

Инициатива была рассмотрена и на заседании комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье. 4 ее члена проголосовали за, 4 против (демократы и независимые депутаты - прим. ред.), 1 человек воздержался, еще двое отсутствовали на заседании. Было предложено рассмотреть этот вопрос на заседании законодательного органа.

В комиссии по публичному управлению, региональному развитию, окружающей среде и климатическим изменениям вопрос был перенесен на следующее заседание.

Для того, чтобы эта инициатива была рассмотрена на заседании Парламента РМ, нужны отчеты комиссии по экономике, бюджету и финансам и комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, которые являются профильными комиссиями.

Напомним, как и было обещано в рамках предвыборной кампании, инициатива об аннулировании закона, перекладывающего украденный миллиард на плечи граждан, стала первой законодательной инициативой Игоря Додона в должности президента страны.

Кроме этого, Партия социалистов выступила с намерением провести референдум по этому поводу в случае, если парламентское большинство отклонит инициативу главы государства.


 
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