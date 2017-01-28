Здоровье 83 жителя Молдовы бросили курить, получив консультацию по горячей телефонной линии 83 жителя Молдовы бросили курить, получив консультацию по горячей телефонной линии. После разговора с врачом они согласились на терапию. По данным министерства здравоохранения, 49 курильщиков посещали психотерапевтические сеансы, 39 прошли курс медикаментозного лечения, лазерной терапии и иглоукалывания. По данным статистики, курят в Молдове 27% жителей. Многие страдают заболеваниями дыхательных путей, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями. На лечение таких больных государство ежегодно тратит 880 миллионов леев. Горячую телефонную линию открыли весной прошлого года по инициативе Республиканского наркологического диспансера.

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