|
...
|
Здоровье
83 жителя Молдовы бросили курить, получив консультацию по горячей телефонной линии. После разговора с врачом они согласились на терапию.
По данным министерства здравоохранения, 49 курильщиков посещали психотерапевтические сеансы, 39 прошли курс медикаментозного лечения, лазерной терапии и иглоукалывания.
По данным статистики, курят в Молдове 27% жителей. Многие страдают заболеваниями дыхательных путей, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями.
На лечение таких больных государство ежегодно тратит 880 миллионов леев.
Горячую телефонную линию открыли весной прошлого года по инициативе Республиканского наркологического диспансера.
Обсуждение новости
|