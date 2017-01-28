Илиан Кашу: НП готова к выборам, и, конечно, взять на себя управление государством

В рамках интервью, предоставленного порталу ТРИБУНА, вице-председатель «Нашей партии», муниципальный советник Илиан Кашу говорил о нынешней политической ситуации в РМ, об изменении электоральной системы, досрочных парламентских выборах, реорганизации правительства, планах НП, а также о том, как будет развиваться политическая ситуация в ближайшие годы.

Т.: Г-н Кашу, как бы Вы оценили нынешнюю политическую ситуацию в Молдове?

И.К.: Нынешняя политическая ситуация характеризуется подчинением интересов государственных учреждений Владимиру Плахотнюку и его доверенному кругу. Этот преступный режим остается на плаву через политически контролируемое правосудие и медиа-холдинг, которая функционирует, как пропагандистская машина: хвалит, «достижение» властей и убивает своих противников посредством СМИ. Плахотнюк использует захваченное государство, чтобы отомстить своему главному политическому оппоненту – Ренато Усатому. Его цель ясна: политически уничтожить Усатого, а также партию, которой он руководит. Совершенно разгульный режим.

Т.: Как Вы думаете, будет ли изменена электоральная система? Как Вы поступите, если это случится?

И.К.: Воровской режим, безусловно, на выборах, основанных на пропорциональной системе, так как ДП, и другие партии подконтрольные Владу Плахотнюк, элементарно не пройдут электоральный порог. Вот и стремление к переходу к одномандатным округам или к смешанной избирательной системе. Такое изменение, означало бы рейдерскую атаку на РМ.

Т.: Насколько возможными, по Вашему мнению, являются досрочные выборы?

И.К.: В захваченном государстве, дата проведения досрочных выборов не зависят от правовой нормы, а от политических расчетов Влада Плахотнюка: он может их организовать когда угодно.

Т.: Чем, Вы считаете, завершится реорганизация правительства?

И.К.: Много нашумевшая реорганизация правительства, в значительной степени является пиар-акцией режима: новая структура не будет ни эффективнее, ни прозрачнее, ни тем более демократичнее. Это, по той простой причине, что после реорганизации лицом, принимающий решения, останется тот же Влад Плахотнюк.

Т.: Можно изменить компонент управления?

И.К.: Возможное изменение компонента правительства возможна только в рамках коалиции под контролем Владимира Плахотнюка. Опять же, это формальное изменение не изменит сущность. Правительство является символическим учреждением, так как ключевые решения принимаются в другом месте.

Т.: Какие события, в целом, по Вашему мнению, отметят молдавскую политику в 2017 году?

И.К.: Я думаю, что возобновление уличных протестов против воровского режима отметят молдавскую политику в 2017 году. Они неизбежны!

Т.: Какие планы у НП на текущий год?

И.К.: На данный момент НП является в разгаре подготовки к проведению внеочередного съезда, который запланирован на 26 февраля 2017 г. Но, повседневная рутина партии включает эффективное общение с гражданами и укрепление первичных партийных организаций. У НП солидное представительство на уровне APL, где, несмотря на притеснения воровского режима, и минимальными ресурсами, примары от «Нашей партии» предоставляют качественные услуги гражданам в селах и городах, которыми управляют. Приверженными общественным интересам являются и сельские/городские/районные советники от НП. Будучи солидной партией НП готова к выборам и, конечно же, взять на себя впоследствии правление.

Т.: Какой, Вы считаете, будет эволюция в последующие годы?

И.К.: В дальнейшем, режим будет занят только кражей государственных денег, и денег из внешней помощи. Таким образом, единственным демократическим решение для граждан остаются уличные протесты, как метод сопротивления разгулу режима.

Андриана Кептине