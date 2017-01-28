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Политика
Мнение: Игорь Додон за месяц сделал большее, нежели Николай Тимофти за все четыре года
28.01.2017

Прошел месяц со дня инаугурации президента Республики Молдова Игоря Додона. За это время глава государства провел множество встреч, подписал ряд указов, совершил несколько исторических визитов, а также выступил с законодательной инициативой.

При этом президенту пришлось столкнуться со шквалом критики со стороны правящей коалиции. Об этом эксперты рассказали в программе «Дело принципа» на телеканале Accent TV.

Так, политолог Эрнест Варданян обратил внимание на тот факт, что ожидания народа от президента Молдовы Игоря Додона очень большие и оппоненты этим пользуются.

«У меня было такое ощущение, что все оппоненты стояли с секундомером, с календарем в руках и говорили: «Прошли сутки! Где же такой или такой указ? Прошла неделя, а почему президент ничего не делает?». То есть, забудьте про 100 дней. У нас уже счет пошел на месяцы и недели», - считает Варданян.

Политический комментатор, член Координационного совета «Молодой гвардии» Никита Цуркан, в свою очередь, подчеркнул – Игорь Додон последовательно выполняет все обещания, данные гражданам Молдовы, и намерен и дальше осуществлять свою деятельность во благо страны.

«Для сравнения: бывший президент появлялся на работе раз в неделю на час. И то, наверное, чтобы цветы полить или подписать указ о награждении кого-то. Это говорит о том, как работал до этого институт президентства и во что ставило главу государства наше руководство страны в лице правительства и парламента», - отметил представитель молодежного крыла Партии социалистов.

Политический комментатор Ольга Гончарова добавила – пока действующая власть не поймет, что настало время, когда с президентом страны тоже нужно считаться, Молдова не сможет двигаться вперед.

«Страна должна развиваться. Невозможно сидеть в болоте. И в данном контексте и правительство должно понять, что борьба с президентом – это контрпродуктивно. Это абсолютно неправильно. И я думаю, что если Канду, Филип и Додон будут встречаться и обсуждать определенные моменты, глядя на то, что нужно в первую очередь думать о государственности страны и государственных интересах, тогда пусть медленно, шаг за шагом, но дело двинется», - убеждена эксперт.

Напомним, что президент Республики Молдова Игорь Додон накануне в рамках прямой линии подвел итоги проделанной работы со дня вступления в должность. Самыми значимыми за это время событиями стали: встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, официальный визит в Москву, а также законодательная инициатива относительно аннулирования закона, перекладывающего украденный миллиард на плечи граждан.


 
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