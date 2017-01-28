Виталий Катанэ: Было бы лучше, чтобы президента избирал парламент

|
...
|
Главная
Известный специалист в области конституционного права, Виталий Катанэ считает, что в условиях РМ было бы лучше, чтобы президента избирал парламент.
В интервью порталу ТРИБУНА, Виталие Катанэ заявил, что РМ является фрагментарным обществом.
Вместе с тем, Виталие Катанэ подчеркнул, что в случае нынешнего президента, Игоря Додона, у которого взгляды отличаются от взглядов парламентского большинства, появляются противоречия.
«Игорь Додон пришел и хочет реализовать свою программу, в условиях, когда он находится в оппозиции с другой половиной страны. Это не нормально. Я считаю, что было бы лучше, если бы президент способствовал стабилизации ситуации, спокойствию, чем, если бы он был полюсом политической дестабилизации в РМ», — сказал он.
Виталие Катанэ утверждает, что РМ не США, «где выигравший президент приходит, делает шаг навстречу избирателям и говорит, что хочет представлять их интересы, говорит, что уважает мнения другой стороны и перенимает элементы из ее программы». «Соответственно, проигравший кандидат объявляет и он о своей поддержке, и способствует успеху того, кто выиграл. У нас не совсем так, к сожалению, Игорь Додон не учитывает в своей повестке дня мнение второй стороны общества», — заключил Катанэ.
Андриана Кептине
Обсуждение новости
|