Виталий Катанэ: Было бы лучше, чтобы президента избирал парламент

Известный специалист в области конституционного права, Виталий Катанэ считает, что в условиях РМ было бы лучше, чтобы президента избирал парламент.

В интервью порталу ТРИБУНА, Виталие Катанэ заявил, что РМ является фрагментарным обществом.

«В парламенте эта фрагментарность отражается голосованием граждан, соответственно, существуют разные партии, варианты, но которые вместе выдвигают уравновешенного президента, как я говорил и ранее, Может г-н Тимофти не был самым счастливым или самым идеальным, но то, что он был избран парламентом, сделало его уравновешенным президентом и определило его не становиться дестабилизирующим фактором», — уточнил он.

Вместе с тем, Виталие Катанэ подчеркнул, что в случае нынешнего президента, Игоря Додона, у которого взгляды отличаются от взглядов парламентского большинства, появляются противоречия.

«Игорь Додон пришел и хочет реализовать свою программу, в условиях, когда он находится в оппозиции с другой половиной страны. Это не нормально. Я считаю, что было бы лучше, если бы президент способствовал стабилизации ситуации, спокойствию, чем, если бы он был полюсом политической дестабилизации в РМ», — сказал он.

Виталие Катанэ утверждает, что РМ не США, «где выигравший президент приходит, делает шаг навстречу избирателям и говорит, что хочет представлять их интересы, говорит, что уважает мнения другой стороны и перенимает элементы из ее программы». «Соответственно, проигравший кандидат объявляет и он о своей поддержке, и способствует успеху того, кто выиграл. У нас не совсем так, к сожалению, Игорь Додон не учитывает в своей повестке дня мнение второй стороны общества», — заключил Катанэ.

Андриана Кептине