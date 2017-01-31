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Евгений Дога представил в Бухаресте альбом лучших произведений (Видео)
29.01.2017

Евгения Догу тепло встретили в Бухаресте, где он представил альбом самых известных своих произведений. На презентации собрались известные деятели культуры и почитатели таланта композитора.

В альбом вошли 18 известных произведений Евгения Доги, включая "Мария-Мирабелу", "Цыганскую дорогу" и "Сохраните любовь". Маэстро говорит, что был рад вернуться в Бухарест.

"После землетрясения 1977 года здесь все были в ужасе. Забыть о произошедшем помогала музыка из фильма "Табор уходит в небо". Также популярностью пользовались песни из картины "Мария, Мирабела", они вышли на виниловой пластинке. Затем наступила пауза. Не знаю, чем я их обидел", - рассказал композитор Евгений Дога.

Приехала на презентацию и актриса Медея Маринеску, сыгравшая роль той самой Мирабелы. С композитором она не виделась с детства.

"Мы иногда созваниваемся. Сейчас я приехала из Тимишоары. Очень рада этой встрече", - сказала актриса Медея Маринеску.

Культурный институт Румынии вручил Евгению Доге димлом.

В России Евгений Дога записал 27 альбомов. Вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" звучал на церемониях открытия и закрытия московской олимпиады 80-го года, а также на сочинских играх в 2014-м. В рейтинге музыкальных шедевров 20-го века ЮНЕСКО он занимает четвертую строку.


 
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