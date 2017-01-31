Человек недели - Игорь Додон, президент Республики Молдова

На этой неделе Игорь Додон объявил о своем намерении провести референдум по вопросу продления президентских полномочий по роспуску парламента. Он также сообщил о намерении социалистов провести референдум по вопросу отмены закона, который перекладывает на плечи граждан возврат украденных из банковской системы украденных миллиардов. Эти две темы (особенно первая) оказали значительное влияние на молдавскую политику, практически все важнейшие политические актеры, были вынуждены отреагировать в связи с этим.

На самом деле, посредством этих двух заявлений, Игорю Додону удалось позиционировать себя довольно хорошо с точки зрения выборов. Он послал четкий сигнал избирателям, что не отказывается от идеи роспуска парламента (то, чего желает большинство населения), и ни от обещания попытаться снять с плеч граждан бремя миллиардов, украденных из банковской системы.

Также на этой неделе Игорь Додон инициировал процедуру оспаривания результатов конкурса по назначению Эдуарда Харунжен на пост генерального прокурора; провел рабочее совещание на тему: «Значение великих исторических событий в консолидации государственности Молдовы», запустил инициативу создания при президенте Совета гражданского общества.

Он также провел рабочую встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах, встречу с Пирккой Тапиолой, с главой делегации ЕС в Молдове, а также с главой офиса Совета Европы в Р. Молдова Хосе Луисом Хорреро и др. Все это свидетельствует о том, что у Игоря Додона эта неделя была насыщена важными событиями, оказавшими значительное влияние на общество.

ТРИБУНА уточняет: Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года, в селе Садова, Кэлэрашского района. Он окончил Экономический факультет в Государственном аграрном университете Молдовы (1997), затем факультет менеджмента в Академии экономических знаний Молдовы (1998). Позже он закончил факультет экономического права Международного института менеджмента. Получил степень доктора экономических наук в Академии экономических знаний Молдовы, кафедра Банки и фондовые рынки. После окончания учебных заведений, с 1997 по 2001 год, Игорь Додон работал на Фондовой бирже Молдовы. В период с ноября 2001 года по май 2005 года занимал должность президента и члена Совета директоров Национального

депозитария ценных бумаг Молдовы АО. В сентябре 2002 г. — май 2005 г. работал президентом Универсальной товарной биржи Молдовы. В мае 2005 года, Игорь Додон был назначен заместителем министра экономики и торговли Молдовы. В сентябре 2006 года он был назначен министром экономики и торговли. С марта 2008 года является первым вице-премьером в Правительстве РМ. С 2009 года — членом Парламента. С 2011 года является лидером ПСРМ. 13 ноября 2014 года был избран президентом страны, с более чем 52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.