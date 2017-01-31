Как избежать последствий смешанной или одномандатной избирательной системы

Возможное введение одномандатной или смешанной избирательной системы является одной из главных тем политической дискуссии на данный момент. Несмотря на то, что власти хранят молчание по этому вопросу, то очевидно, что изменение избирательной системы им подходит идеально. В то же время, оппозиция опасается, что изменение избирательной системы будет шагом назад с точки зрения демократического развития страны и обращает внимание на то, что, в конце концов, нынешние власти могут целиком захватить государственную власть.

Проблема оппозиции состоит в том, что, помимо мнений, высказанных по этой теме (которые, кстати, являются оправданными) не знает, как противостоять возможным катастрофическим последствиям, о которых говорят ее представители. Является абсолютно очевидным, что подавляющее большинство населения поддержит изменения избирательной системы, потому что, в результате, будет само выбирать своих депутатов, а это обезоруживает оппозицию, ограничивает в пространстве для маневров.

Так как невозможно противостоять вмешательству властей, которых поддерживает население. Поэтому, оппозиция не должна выступать против изменения избирательной системы, а подготовить широкий перечень предложений, которые смягчили бы негативные последствия, и сделала бы даже запланированное изменение поистине полезной для граждан.

Во-первых, оппозиция должна настаивать на том, чтобы около одной трети от общего числа избирателей, проживающих за пределами страны, принадлежало треть от общего числа депутатов, которые будут избраны в одномандатных округах (16-17 депутатов на основе смешанной системы или 33-34 депутатов — на основе одномандатной системы). Граждане из-за рубежа свободнее в процессе мышления и выбора, не подвергаются риску манипулирования подкупа в той степени, в которой подвергаются те, которые находятся в стране.

Во-вторых, оппозиция должна требовать, чтобы изменения избирательной системы сопровождались изменениями других действующих законов, чтобы таким образом былj установлено не только право людей выбирать своих депутатов, но и ответственность этих депутатов, если окажется, что они не были честными в отношениях с избирателями.

Например, если кандидат баллотировался в качестве независимого кандидата в депутаты, пускай так и остается независимым до конца своего мандата. А если он присоединится к какой-либо партии после выборов, он должен сложить свой мандат и понести административное, уголовное наказание, или даже лишится свободы.

Появляется необходимость в новом законе в Уголовном кодексе «о введении в заблуждение избирателей», который предусматривал бы четкие санкции в связи с этим. Или другой пример, депутат, который был избран от партии, не имеет права присоединяться к другой партии на срок действия своего мандата. Если он не согласен с продвигаемой партией политикой, должен сложить мандат и уйти из парламента.

Таких примеров множество, а оппозиции, если она боится, что изменения электоральной системы будут иметь нежелательные эффекты для молдавской демократии, ничего не остается, как сесть и сформулировать свои предложения в связи с этим, и если власти их не примут, тогда она будет иметь моральное право, и не только, вывести людей на улицу, доказав людям, что то, что готовится — не на их благо, а на благо некоторых политиков, и что под видом демократических реформ, на самом деле готовится большой «национальный кол».

Думитру Спэтару