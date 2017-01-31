Узаконенный рэкет кишиневцев: Городские власти решили срубить шальных денег на невнимательности водителей!

«Зеленые стрелки» над светофорами в центре столицы, которые с помпой лично вкручивал мэр Киртоакэ, тихонько сняли

Помните, сколько шуму было, когда градоначальник стал носиться с идеей о «зеленых стрелках» над светофорами, позволяющими совершить поворот на перекрёстке? После знамениты «кругов» - это было второе любимое детище племянника Гимпу. За ради пиара он лично ездил в люльке и под стрекот фотоаппаратов вкручивал таблички, смеясь как младенец, получивший, наконец, на день рождения вожделенную погремушку.

В итоге водители, которые поначалу скептически к этой идее относились, потихоньку к нововведению привыкли и даже оценили его полезность: в некоторой степени оно трафик разгрузило. Более того, многие автолюбители, часто курсирующие по главной улице Кишинева, за долгое время стали проезжать эти перекрестки автоматом, не смотря вверх, на стрелку. А, оказывается, надо было! После замены светофоров на бульваре Штефана чел Маре, 24 «зеленые стрелки» чудесным образом исчезли – в это раз без всякого пиара.

То есть, отныне водители, которые по привычке поворачивают на перекрестках по «памяти» (а таких, поверьте, достаточно много), теперь рискуют быть оштрафованными на весьма серьезные суммы. Самое любопытное, что «гаишники» к этому не имеют никакого отношения: это инициатива городских властей. Но правила никто не отменял – почти везде в этих местах установлены камеры, и денежки пойдут в городскую казну теперь, как из рога изобилия.

Впрочем, в казну ли только: по слухам, либералы держат руку на пульсе и доходах, поступающих с камер видеонаблюдения на дорогах Молдовы…