В Молдове заключенные смогут требовать от государства компенсации

Законопроект о компенсациях для заключенных ждет рассмотрения в парламенте. Разработанный Минюстом документ предусматривает право отбывающих наказание опротестовать условия содержания и получить за каждый день пребывания в нечеловеческих или унижающих достоинство условиях по сто леев.

Возможно также добиться сокращения срока тюремного заключения.

Удушливый запах человеческих тел, плесени и отхожих мест встречает тех, кто переступает порог камер в столичной тюрьме № 13. В настоящее время там ждут приговора суда больше 1050 подозреваемых.

НА 24 квадратных метрах размещаются 18 заключенных. На каждого приходится в три раза меньше площади, чем полагается по норме.

В тюрьме находятся и более 60 женщин.

Почти все необходимое женщинам привозят из дома.

Много лет заключенные молдавских тюрем направляют жалобы в Европейский суд по правам человека. 45 дел правительство проиграло, и Молдову обязали выплатить отбывающим наказание людям более чем 500 тысяч евро.

После каждого проигранного дела от Молдовы требуют улучшить условия содержания заключенных, и с каждым годом тон требований становится все жестче.

Законопроект о компенсациях для заключенных разработало Министерство юстиции.

"Речь идет о материальных возмещениях в случае нарушениях прав человека. Деньги большие. Но проигрыши в Страссбургском суде обходятся не дешевле", - добавил вице-министр юстиции Анатолий Мунтяну.

Ожидается, что после строительства нового пенитенциарного заведения жалоб со стороны заключенных станет меньше. Построят тюрьму на 1600 мест близ села Бубуечи.

В обществе неоднозначно оценивают инициативу Минюста о компенсациях заключенным.

В 17 пенитенциарных учреждениях страны отбывают наказание более 7 тысяч 700 заключенных.