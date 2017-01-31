Рогозин рад, что президент Молдовы призвал к восстановлению отношений с Россией

Вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин назвал отрадным тот факт, что граждане Молдовы избрали своим президентом Игоря Додона, который выступает за восстановление сотрудничества с Россией и улучшение отношений с Приднестровьем.

Об этом Рогозин сказал на встрече в Москве с лидером непризнанной ПМР Вадимом Красносельским, передает Newsmaker.md со сылкой на РИА «Новости».

Рогозин назвал «очень содержательными» недавно прошедшие переговоры Додона с президентом РФ Владимиром Путиным. «Отрадно, что господин Додон много говорил о Приднестровье, о желании в Кишиневе нормализовать отношения», — отметил Рогозин. «Я знаю, что у вас с ним (у Красносельского с Додоном) тоже встреча состоялась. Тоже, наверное, правильно, поэтому, в целом, мы понимаем те ограничения, с которыми столкнулся господин Додон непосредственно в Кишиневе, но все равно, важно, что большинство людей проголосовало за такого политического деятеля, который хотел бы восстановить отношения с Российской Федерацией и тем более заняться улучшением отношений с Приднестровьем. Поэтому это мы, конечно, будем максимально приветствовать» , — подчеркнул Рогозин.

Говоря о процессе приднестровского урегулирования, российский вице-премьер отметил, что прежде всего нужно снимать «элементы блокады» прав граждан. «Мы с вами говорим о том, что крайне важна тактика малых дел. То есть с точки зрения просто прав людей, проживающих в Приднестровье, социально-экономических прав, там есть элементы блокады, изоляции, вот это надо прежде всего снимать. Если это получится…, мы будем очень этому рады и будем этому способствовать», — сказал Рогозин