Президент не должен соглашаться со всем, что предлагает парламентское большинство, Ион Чебан

Президент Республики Молдова не должен соглашаться со всем, что ему предлагает парламентское большинство. Об этом заявил доверенное лицо президента Игоря Додона Ион Чебан в ходе 69-х публичных дебатов „Отношения ветвей власти в новых условиях: между сотрудничеством, досрочными парламентскими выборами, импичментом и … другим”, организованных информационным Агентством IPN и Радио Молдова. По его мнению, все должны понимать - пока президент имеет определенные полномочия и обязанности, он должен ими воспользоваться.

„Я думаю, что кто-то и хотел бы, чтобы президент соглашался со всем, что предлагается ему в комплекте. До сих пор был президент, доверие к которому было ниже 1%. Не пытайтесь заставить главу государства принять все, что ему предлагается. Очень много нарушений было сделано в Республике Молдова в последнее время, в том числе под защитой закона. Не ждите, чтобы президент подчинялся любому капризу, который приходит кому-то сегодня на ум”, - сказал Ион Чебан.

По его словам, президент будет искать все юридические процедуры, чтобы решить некоторые проблемы, а если юридические процедуры вступят в тупик, Игорь Додон обратится к голосу народа. „Президент является, с юридической точки зрения, человеком с наибольшей легитимностью. Это и благодаря прямым выборам. У нас есть большое количество граждан, которые проголосовали за программу и за человека Игоря Додона. За последние 20 лет это было самое масштабное голосование для должности или учреждения. Все должны принять это во внимание, когда речь идет о должностях”, - сказал доверенное лицо главы государства.

Ион Чебан заявил, что одновременно с изменением законодательства в том, что касается прямых выборов президента, его полномочия остались такими же, как и у его предшественника. Более того, в последнее время эти функциональные обязанности и полномочия парламентское большинство пытается ограничить. „Не надо пытаться ограничить полномочия президента, мы говорим о легитимности, о его мандате, о его обещаниях. Он был избран для того, чтобы выполнить предвыборную программу”, - добавил он.

Ион Чебан отметил так же, что если продолжится такой же подход государственных институтов к президенту, то безусловно в конечном счете дело дойдет до напряжений и не исключаются допустимые с юридической точки зрения варианты – национальные референдумы. „С юридической точки зрения, мы очень хорошо знаем наши полномочия, компетенции. Все, что было сказано в ходе избирательной кампании вписывается в полномочия президента. Началась эта процедура, в том числе готовятся все материалы для внесения изменений в Конституцию с целью расширения полномочий президента. Если этого невозможно добиться посредством парламента, то есть и другие варианты”, - сказал доверенное лицо Игоря Додона.

По его словам, когда президент выдвигает инициативу, то не нужно делать ссылки на политическое формирование, из которого был вынужден уйти. Нужно принять за основу пожелание большинства граждан Республики Молдова, которые выступают в том числе за досрочные парламентские выборы.

69-е публичные дебаты „Отношения ветвей власти в новых условиях: между сотрудничеством, досрочными парламентскими выборами, импичментом и … другим” из цикла ”Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.