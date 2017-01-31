В Молдове начался массовый психоз по поводу землетрясений - люди продают квартиры и покупают дома

Психологи говорят, что эта волна страха пройдет, в то время как архитекторы и сейсмологи считают, что оснований для беспокойства больше чем достаточно.

Землетрясения в Молдове, которая находится в сейсмической зоне, не редкость, однако в последнее время наши граждане, кажется, стали бояться этого природного бедствия больше, чем когда-либо. Может, такое впечатление создается из-за соцсетей, в которых теперь многие деляется своими переживаниями и страхами. Тем не менее, некоторые наши сограждане даже к невропатологам стали обращаться с такой проблемой, а многие подумывают о том, чтобы продать квартиру и купить дом, чтобы обезопасить себя и свою семью в случае землетрясения. Более практичные граждане уже успели прочувствовать, что на этом страхе можно заработать, и быстро воспользовались этим в своих коммерческих целях.

- Боитесь землетрясений? Не хочешь жить в квартире? Срочно! Продается дом! - говорится в одном из объявлений на известном портале объявлений.

Психолог Ольга Нисенбойм говорит, что такие вещи воздействуют на определенную категорию населения.

- Проще всего продать, когда чем-то пугаешь! Не так давно видела объявление о чистке подушек и пуховых одеял. В объявлении было крупно написано: "Чистим от всяких предметов оккультизма, очищаем от сглазов". Есть люди, для которых это срабатывает, - отметила психолог.

Что касается массового психоза, Ольга Нисенбойм отметила, что такого особо не наблюдает, однако признала, что, возможно, эти мысли сейчас занимают умы людей больше, чем они того хотели бы.

- Иногда этим страхом пользуются технологи и идеологи, чтобы отвлечь людей от чего-то, не провоцировать их недовольство, - отметила она.

Отвечая на вопрос, как не допустить фобию перед землетрясением, Ольга Нисенбойм подчеркнула, что фобия - это диагноз, отличительным критерием которого является то, что навязчивые страхи мешают человеку вести нормальную жизнь, его нормальная жизнь рушится, он не может нормально работать, вступать в адекватную коммуникацию с людьми. В таких случаях надо обращаться к специалистам, потому что человек не может функционировать.

- Если же это просто, как у всех у нас бывает, когда нашу голову занимают какие-то мысли, о которых мы думаем чаще, чем обычно и чаще, чем привычно, но это не приводит к тому, что мы становимся дезориентированными и наша жазнь начинает существенно меняться, тогда нужно просто задуматься, откуда эти мысли, не стали ли вы объектом манипуляций. Мои ли это мысли или это мысли, навязанные извне? И насколько есть смысл сильно заморачиваться, могу ли я это изменить? Иногда это проходит само по себе, как насморк. Погудит Фэйсбук, как бывает, волнами и успокоится, и все вернется на круги своя.

"Сегодня при строительстве арматуру могут и не положить, чтобы ее украсть!"

Все бы ничего, но архитекторы рассказывают, что дома наши не такие уж и прочные.

- Хрущевки были рассчитаны на эксплуатацию в течение 50 лет, - рассказала "Комсомолке" архитектор Алла Кириченко, проектировавшая Ботанику, виадук, дорогу в Аэропорт и столичный Цирк. - Конструктивно они еще постоят, думаю, сильные толчки они еще выдержат. Во всяком случае, наши сейсмические нормы и качество строительства были неплохими.

А вот в отношении качества нынешнего строительства у архитектора большие сомнения.

- У нас работал инженер, очень хороший конструктор. Он уехал в Сороки, где устроился прорабом. Он вернулся и говорит: "Не могу на это смотреть! По проекту должна быть арматура диаметром 12 миллиметров. Хозяин покупает восемь миллиметров, потому что дешевле. Так надо еще стоять и смотреть за этими рабочими, чтобы они ее положили, а не украли, чтобы кому-то домик построить!". Не говорю, что все, но думаю, у нас так сегодня строят. Тот человек, который строит, он не профессионал, он не чувствует тех последствий, которые могут быть, он даже не понимает, для чего кладут эту арматуру! Моя коллега, с которой мы проектировали цирк, говорила: "Наше панельное строительство держится на трезвости и честном слове сварщика!" Но в то время все-таки надзор был хороший!

"В Молдове вполне может произойти землетрясение силой 7-8 баллов!"

При этом уповать на то, что сильные землетрясения нам не грозят, тоже не стоит. Специалисты уверены, что сильные землетрясения силой 7 баллов у нас возможны.

- Вранча - сравнительно молодые горы, поэтому пласты сдвигаются. Но дело не только в этом. Тектоника земли такая, что африканская тектоническая плита движется в северо-восточном направлении и конфликтует с евроазиатской тектонической плитой, и все это отражается на всем континенте, - объясняет нам глава Центра экспериментальной сейсмологии при АН Молдовы Иван Илиеш. - Да, у нас в Молдове возможны толчки силой семь баллов. Естественно, никто не может сказать, когда землетрясение такой силы может произойти. Максимально возможная потенциальная сила землетрясения для Вранчи, которую рассчитали специалисты, как раз и равняется 7,5 балла по магнитуде.

ВОПРОС ДНЯ

А вы чего боитесь?

Диана БУЛАЙ, журналист:

- За собой я никаких фобий не замечала. Честно! Я не пугливая и, видимо, бессознательно поборола свои страхи. Я не боюсь высоты или, скажем, глубины. Но разве в этом есть что-то особенное?

Марьяна МАРТЯ, художник:

- Для меня хуже любой «страшилки» возвращаться домой в темное время суток. Почему-то фонари все время выключены, лампочки не меняли так давно, что кое-где уже птичьи гнезда появились! А воображение у меня работает хорошо, так что кошмары я придумываю легко.

Карина ЛУНГУ, преподаватель:

- Больше всего я боюсь счетов за отопление этой зимой! Как представлю, какая цифра будет в платежках, сразу жутко становится! А ливни и наводнения - их переживем!

Алексей ИВАНОВ, программист:

- Больше всего боюсь смерти близких людей. Утрата родителей, родственников или друзей — нет ничего страшнее! Фобия ли это? Не знаю. Но уверен, что опасения, подобные моим, испытывает каждый человек. Каждый, кому дороги окружающие его люди!

Александр ЛЕУ, менеджер:

- Боюсь стихийных бедствий, в том числе землетрясений. Боюсь даже не за себя, а за семью - у меня двое детей. Когда толчки начинаются, очень нервничаем и сразу стараемся покинуть квартиру.

Дмитрий НИКОЛАЕВ, преподаватель спортивных танцев (коммуна Чореску):

- Единственное, чего я боюсь, так это того, что в случае сильного землетрясения могут рухнуть новострои и незаконные пристройки и балкончики в соседних общагах. А за свой дом я не боюсь, его строили в советское время, с соблюдением всех сейсмических норм.

Юлиана ТАРАСОВЕЦ, посетитель сайта KP.MD:

- После того как родился ребенок и я стала матерью, очень боюсь, когда транспорт ускоряется. Появился страх попасть в аварию и умереть.

Леонид РЯБКОВ, Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ