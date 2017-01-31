Дорин Киртоакэ считает, что за новые электронные водомеры должны платить кишиневцы

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Общество
Об этом градоначальник заявил в ходе оперативного заседания мэрии
Столичный градоначальник считает, что кишиневцы должны вложиться в проект по замене старых водомеров на электронные.
Об этом он заявил в ходе оперативного заседания мэрии.
"Если даже на это потребуются дополнительные расходы, думаю, люди будут готовы их понести, чтобы раз навсегда навести порядок в этом вопросе, и точно знать сколько ты потребил, какова разница в объемах, почему так часто происходят аварии, и как проверить соседа"
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