Общество Дорин Киртоакэ считает, что за новые электронные водомеры должны платить кишиневцы Об этом градоначальник заявил в ходе оперативного заседания мэрии Столичный градоначальник считает, что кишиневцы должны вложиться в проект по замене старых водомеров на электронные. Об этом он заявил в ходе оперативного заседания мэрии. "Если даже на это потребуются дополнительные расходы, думаю, люди будут готовы их понести, чтобы раз навсегда навести порядок в этом вопросе, и точно знать сколько ты потребил, какова разница в объемах, почему так часто происходят аварии, и как проверить соседа"

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