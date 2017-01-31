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Общество
Дорин Киртоакэ считает, что за новые электронные водомеры должны платить кишиневцы
31.01.2017

Об этом градоначальник заявил в ходе оперативного заседания мэрии

Столичный градоначальник считает, что кишиневцы должны вложиться в проект по замене старых водомеров на электронные.

Об этом он заявил в ходе оперативного заседания мэрии.

"Если даже на это потребуются дополнительные расходы, думаю, люди будут готовы их понести, чтобы раз навсегда навести порядок в этом вопросе, и точно знать сколько ты потребил, какова разница в объемах, почему так часто происходят аварии, и как проверить соседа"


 
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