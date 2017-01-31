Пресс-секретарь президента: «Если такой подход будет продолжаться, мы дойдем до скандала»

Представители государственных учреждений оценили в рамках публичных дебатах, каковы правовые отношения между ветвями власти и гражданским обществом.

Как сообщает ТРИБУНА, в ходе дискуссий, обсуждалась тема отношений президента и другими государственными структурами.

Пресс-секретарь главы государства, Ион Чебан: «Президент, на данный момент является человеком с самой большой властью в государстве. Вместе с изменением законодательства, полномочия главы государства остались теми же, что и у предыдущего президента.

В последнее время эти полномочия пытаются ограничить. Одним из примеров является подчинение СГБ СИБ-ом, назначение Генерального прокурора, до инвестирования нового президента, президент был избран для того, чтобы он смог реализовать свой электоральный план. Если такой подход будет продолжаться, мы дойдем до скандала. Президент выступает за досрочные парламентские выборы и использует все инструменты, чтобы этого достичь».

Анатолий Загородный вице-председатель Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету парламента РМ: «Парламентское большинство, которое обвиняет президента, поддержало идею досрочных президентских выборов. Те, кто вышел во второй тур продвигали идею досрочных парламентских выборов. Они говорили ложь, так как у президента нет таких полномочий. У него нет больших полномочий. Мы призываем президента к диалогу, чтобы спокойно, мирным путем обсудить реализацию обещаний».

Родика Секриеру, Генеральный секретарь Конституционного Суда РМ «Мандаты депутатов были утверждены КС, также как и президента. Мы не можем говорить о большей или меньшей власти. Голос, имеющийся у президента – это народная симпатия, также как парламентское большинство. Полномочия у них те же. Изменилось только избрание президента. Народ представляет парламент, а не президент, так как у него большинство.

Кристина Парфени