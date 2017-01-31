Православные эксперты России назвали Додона "Стефаном Великим 21-го века"

Православные эксперты России считают президента Молдовы Игоря Додона "Стефаном Великим нашей эпохи", сообщает izborsk.md.

В ходе видеоконференции «Российско-молдавские духовные связи», инициаторами которой выступили Византийский клуб и Институт стран СНГ, лидер Молдавского землячества на территории Северо-запада России Сергей Руссу "сравнил 1457 год, когда Стефан Великий пришел к власти и 2017, отметив, что Игорь Додон имеет все основания стать продолжателем великого дела Стефана Великого, известного защитника православия, политической независимости и гуманитарного суверенитета страны".

Глава Отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, глава «Ассоциации православных экспертов» Кирилл Фролов охарактеризовал Додона "как Стефана Великого нашей эпохи".

Президент региональной общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук подчеркнул, что "важно крепить союз общественных сил России и Молдавии, а также не упустить те возможности для сближения наших народов, которые открылись в связи с победой Игоря Додона".

Глава Ассоциации православных экспертов, исполнительный директор Изборского клуба Молдовы Владимир Букарский отметил, что больше половины молдавского общества выступает за традиционные ценности и вхождение в Евразийский Союз. "Это «молчаливое» народное большинство, на которое сделал ставку Игорь Додон и одержало победу на президентских выборах", - отметил эксперт.