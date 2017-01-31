Додон: В Кишиневе состоится "большое мероприятие, посвященное сотрудничеству ЕвразЭС с Молдовой"

Президент Молдовы Игорь Додон объявил о том, что в марте-апреле в Кишиневе состоится "большое мероприятие, посвященное сотрудничеству Евразийского Экономического Союза с Молдовой". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в facebook, комментируя итоги состоявшейся в понедельник встречи с делегацией Государственной Думы РФ во главе с председателем по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

"Обсудили итоги недавнего визита молдавской делегации на высшем уровне в Россию. Наши российские друзья высоко оценили динамику в активизации молдо-российских отношений. Со своей стороны, подчеркнул важность углубления сотрудничества и работы, в том числе, по линии межпарламентской группы дружбы Молдова-Россия", - отметил Додон.

На встрече присутствовали советник президента по внешней политике Андрей Негуца и председатель Партии социалистов (ПСРМ), председатель межпарламентской группы дружбы между Молдавией и Россией Зинаида Гречаный.

Как сообщила пресс-служба ПСРМ, в ходе проведенной встречи с российской делегацией, Гречаный дала "высокую оценку динамике развития двусторонних отношений между РМ и РФ", свидетельством которой стала встреча президентов двух стран.

Зинаида Гречаный отметила важность диалога и сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарной сферах. По ее словам, "для молдавской стороны очень важно возобновить отношения с Российской Федерацией, вернуть молдавскую продукцию на российский рынок, внедрять совместные инвестиционные проекты".

"Для нас очень важно также и решение проблемы трудовых мигрантов, а это сотни тысяч наших граждан. Но мы убеждены, что сотрудничество между нашими странами обладает гораздо большим потенциалом, в том числе в социальной и гуманитарной сфере, в образовании, культуре, здравоохранении", - подчеркнула Гречаный.

Она заявила о "готовности и решимость ПСРМ реализовать инициативу Игоря Додона в получении Молдовой статуса постоянного наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе".

В свою очередь, Леонид Калашников подтвердил позицию Российской Федерации по развитию и углублению сотрудничества с ПСРМ. Он отметил, что "сотрудничество будет носить очень конкретный и предметный характер, в том числе по решению тех проблем, которые обсуждались главами двух государств 17 января с.г. в Москве".

В Кишиневе российская парламентская делегация не встречалась с представителями парламента и правительства. Депутаты Госдумы сразу уехали в Тирасполь, где встретились с руководством Верховного совета (ВС) непризнанной ПМР. Предметом обсуждения стало упрощение процедуры получения гражданства РФ для приднестровцев, вопросы пенсионного обеспечения, использования на территории ПМР материнского капитала, а также предоставления для жителей региона квот на поступление в российские ВУЗы.