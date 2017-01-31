В Молдове снижается рождаемость

Рождаемость в нашей стране снижается с каждым годом. По данным Службы гражданского состояния в прошлом году на свет появились почти 47 тысяч 400 малышей - примерно на 3200 новорожденных меньше, чем в 2015-ом. То есть рождаемость за минувший год снизилась на 7%.

Социологи говорят, что причин снижения рождаемости несколько, но главная - это миграция. Как полагают врачи - это происходит по причине бесплодия.

В то же время, по статистике, за последние шесть лет мальчиков родилось меньше, чем девочек.