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Общество
В Молдове снижается рождаемость
31.01.2017

Рождаемость в нашей стране снижается с каждым годом. По данным Службы гражданского состояния в прошлом году на свет появились почти 47 тысяч 400 малышей - примерно на 3200 новорожденных меньше, чем в 2015-ом. То есть рождаемость за минувший год снизилась на 7%.

Социологи говорят, что причин снижения рождаемости несколько, но главная - это миграция. Как полагают врачи - это происходит по причине бесплодия.

В то же время, по статистике, за последние шесть лет мальчиков родилось меньше, чем девочек.


 
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