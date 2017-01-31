Молдовану отрицает обвинения в намеренном закрытии медучреждений с целью завладения их землями

Глава управления здравоохранения Михай Молдовану отрицает обвинения социалистов в намеренном закрытии медучреждений с целью завладения их земельными участками.

Как передает "ИНФОТАГ", Молдовану назвал в понедельник "смешными" подобные домыслы, поскольку речь идет о реорганизации.

"Проведено исследование, в рамках которого сделаны выводы и они совпадают с позицией минздрава и Всемирной организации здравоохранения. В Кишиневе девять муниципальных больниц, больших и маленьких. Последние не могут справляться с ситуацией, много расходов. Поэтому, принято решение перевести в здания более крупных больниц, тем самым обеспечить их должное управление. Их не закрывают, а лишь объединяют с крупными больницами, где есть соответствующий менеджмент. Мы разработали план действий и муниципальный совет должен принять решение", - отметил Молдовану.

По его словам, из девяти муниципальных больниц останется пять. Останется больница и роддом в„–1, Муниципальная клиническая больница "Святая троица", Детская клиническая больница им. Валентина Игнатенко, Муниципальная клиническая больница "Архангел Михаил" и специальная больница инфекционных заболеваний. Остальные медицинские учреждения будут объединены с данными больницами", - сказал глава управления.

Сразу после заседания примэрии, советник от Партии социалистов Евгения Чебан сказала, что Молдовану пытается получить земельный участок, на котором находится роддом в„–2 и поэтому решил закрыть медучреждение, а также ряд других.