Избранный народом президент не обладает большим авторитетом, чем председатель парламента, Родика Сек

„Президент в большей степени относится к сфере исполнительной власти и разделяет эту ответственность с правительством, но не может идти речи о большем авторитете, чем авторитет председателя парламента”, - заявила генеральный секретарь Конституционного суда Родика Секриеру в ходе публичных дебатов на тему: „Отношения ветвей власти в новых условиях: между сотрудничеством, досрочными парламентскими выборами, импичментом и… другим”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.



Родика Секриеру объяснила, что неважно, каким образом избирается президент. До тех пор, пока предусмотрен способ избрания того или иного учреждения, говорить о большей или меньшей легитимности нельзя. В случае президента, избранного народом, он пользуется определённой народной поддержкой.

„Парламентское большинство не означает 50+1 голос, в парламенте отражены 100% голосов, отданных на выборах. В него проходят все партии, которые преодолевают избирательный порог, в то время как в случае президента побеждает тот, кто набирает 50+1 голос, и абсолютно неправильно мерить эти вещи одной меркой. Представителем народа является высший законодательный орган – парламент, а не президент”, - заявила генеральный секретарь Конституционного суда.

В том же контексте Родика Секриеру отметила, что нет необходимости в каком-либо пакте между парламентом и президентом, который предложили некоторые из участников дебатов, поскольку этим социальным пактом является Конституция, и президент принимает его, принося присягу. „Присяга – это не стишок. Присяга является юридическим обязательством, посредством которого президент обязуется исполнять Конституцию. Соблюдение Конституции, в том числе решений Конституционного суда, как её части, соблюдение решений Конституционного суда о перестановках в правительстве, является частью соблюдения Конституции, частью соблюдения присяги. Нарушение Конституции и нарушение присяги являются грубыми нарушениями Конституции, и тогда мы возвращаемся в зону ответственности не обязательно политической, но в особенности юридической”, - заявила Секриеру.

Комментируя спекуляции о конфликте между ветвями власти, представитель КС высказала мнение, что часто спекуляции не сопровождаются фактами, а полномочия президента не были урезаны. Конституцией предусмотрены как обязательства, так и механизмы разблокирования в случае возникновения конфликтов. Президент лишь одиножды может воспротивиться назначению судьи или промульгированию закона, после чего он обязан издать соответствующий указ.

Родика Секриеру также отметила, что следует чётко отличать политические аргументы от правовых. Невыполнение юридического обязательства также является нарушением закона, и глава государства не должен использовать одни и те же инструменты для решения вопросов, которые его устаивают или не устаивают. По поводу организации референдума о расширении полномочий президента Родика Секриеру заявила, что существуют определённые правовые и конституционные рамки, в связи с чем не все вопросы могут быть вынесены на референдум, и не в любой сфере можно апеллировать к референдуму. „И если уж вы говорите „не играйте с огнём”, то не играйте с Конституцией”, - обратилась она к представителям президентуры.

Публичные дебаты „Отношения ветвей власти в новых условиях: между сотрудничеством, досрочными парламентскими выборами, импичментом и… другим”, ставшие 69-ми в цикле „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, были организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.