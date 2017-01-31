Dacia снова лидер на рынке новых автомобиле в Молдове

В январе стали известны данные о продажах новых автомобилей в Молдове в 2016 году. Седьмой год подряд (с 2010 года) марка Dacia удерживает первое место. По данным IS Registru SA, в 2016 году зарегистрировано 724 новых автомобиля Дачия, что составило 17,3% от общего количества 4186 единиц. Следует отметить, что по итогам 2016 года автомобили Dacia заняли высшие ступени во всех классах, где присутствуют модели этой марки, а в некоторых клаассах они заняли абсолютное лидерство.

В классе “В” (малый класс) у марки Dacia 502 единицы из 939, то есть 53% от общего количества. При этом у модели Logan – 1-е место, Logan MCV на 3-ем месте, а Sandero — 5-ый.

В классе компактных внедорожников Dacia Duster занимает 2-е место и долю в 11% с показателем в 129 проданных экземпляров.

В классе “M” (минивэны/ MPV) Dacia продала 41 единиц из 59, то есть 69% от общего количества. При этом Dacia Dokker – 1е место, Dacia Lodgy — 2-е место.

В классе “LCV” (лёгкие коммерческие до 2т) 1-е место у Dacia Dokker VAN, 52 единицы из 70, то есть 74% от общего количества.

По традиции, имидж марки Dacia очень высок среди корпоративных клиентов, по мнению которых автомобили марки Dacia – это лучшая машина для работы, так как они предоставляют хорошее качество и надёжность за меньшую цену. Именно то что и требуется для рабочего (или служебного) автомобиля.

В настоящий момент марка Dacia предлагает своим покупателям обновлённые версии Logan, Logan MCV и Sandero, а также специальную версию Black Touch кросcовера Duster.

В ближайшие 2-3 месяца в Кишиневском автосалоне покупателям будет предложен Dacia Duster в новой комплектации — с автоматической коробкой передач, дизельным двигателем и передним приводом.